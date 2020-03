Tror ikke på Kings spådom: – Det ville vært urettferdig

Torsdag ble det klart at Premier League utsetter sesongen ytterligere, foreløpig til 30. april.

Samme dag ga Joshua King et eksklusivt intervju til TV 2. Bournemouth-spissen tror ikke sesongen vil bli fullført, ettersom situasjonen er svært usikker med tanke på koronaviruset.

– Jeg tror ligaen vil bli utsatt en gang til, og det som kommer til å skje er at de nuller hele ligaen. Det tipper jeg, sier King til TV 2.

28-åringen, som for tiden er i karantene i Oslo, tror det kan bli en variant der ingen lag rykker ned, to lag rykker opp og at Liverpool vinner ligaen.

Torbjørn Flatin.

Torbjørn Flatin, som var med å starte Liverpools norske supporterklubb i 1980, mener sesongen må bli ferdigspilt.

– Jeg tror ikke sesongen kommer til å bli nullet ut. Det ville vært urettferdig, men at sesongen ikke kommer i gang 30. april er godt mulig. Nå prøver de å få fullført sesongen på ubestemt tid, men det finnes selvfølgelig en grense. Hvis Premier League kan komme i gang på høsten, så nuller de ikke ut sesongen i sommer. Det tror jeg er helt uaktuelt, sier Flatin til TV 2.

– Vil ikke føles riktig

Om sesongen blir nullet ut, mener tidligere Liverpool-profil og nå ekspert i Sky Sports, Jamie Carragher, at Liverpool ikke bør få tittelen.

– Jeg tror det kommer til å bli et rot. Om ligaen ikke fullføres, så mener jeg at Liverpool ikke bør få tittelen. Det er mitt syn på det. Alle vet at Liverpool kommer til å vinne, men om ligaen stoppes, så vil det ikke føles riktig, sier Carragher under Sky Sports' The Debate, gjengitt av Independent.

Midtstopperen med over 700 kamper for Merseyside-klubben, mener Premier League må finne en måte å fullføre sesongen på, og være kreativ med tanke på neste sesong. I mellomtiden er 42-åringen mer bekymret på andre klubbers vegne.

– Liverpool er ikke det mest viktige nå. Det er lagene som vil tape enorme summer i de forskjellige ligaene. Hvilken effekt har dette på neste sesongs Champions League? De må finne en måte å få det til å fungere, slår han fast.

– Må bli ferdigspilt

737: Er antall kamper Jamie Carragher har for Liverpool, ifølge Transfermarkt. Her sammen med John Arne Riise i 2006 Foto: Paul Ellis

Torbjørn Flatin er enig med Liverpool-legenden.

– Jeg synes heller ikke at tittelen skal deles ut i en sesong som ikke er fullført. Der er jeg enig med Carragher, mener Flatin og legger til:

– Jeg mener uansett at sesongen må bli ferdigspilt. Det kom ganske klart frem av Premier League og Football League at de er innstilt på det samme. Så er det viktig å understreke at det er viktigere ting enn fotball i disse tider, sier han.