Søndag kveld la hopper Maren Lundby (25) ut en melding i sosiale medier med tilbud om å bidra i den nasjonale dugnaden.

«Trenger du hjelp til å hente noe på din lokale butikk eller apotek? Ta kontakt og jeg vil prøve å hjelpe så godt jeg kan. Dette gjelder først og fremst innbyggere i Vestre Toten Kommune», heter det i meldingen fra 25-åringen.

Etter et par timer var det ikke noen som hadde meldt seg, men det håper Lundby vil endre seg.

– Jeg har plutselig masse tid til overs etter at sesongen ble avbrutt. Når anbefalingene er at man helst holder seg hjemme, så har jeg ikke mye annet å bedrive tiden med. Derfor passer det perfekt å kunne bidra hvis noen trenger hjelp, og ikke minst gå foran som gode eksempler som kanskje gjør at enda flere melder seg til tjeneste. Mange som synes det er et bra initiativ, men jeg håper at folk ikke nøler med å ta kontakt om dem trenger hjelp, sier hun til TV 2.

Også resten av hopplandslaget er med på tilbudet. De ber om henvendelser via facebooksiden sin:

Jeg vil hjelpe! I en vanskelig tid ønsker jeg å bidra på den nasjonale dugnaden. Trenger du hjelp til å hente noe på din lokale butikk eller apotek? Ta kontakt og jeg vil prøve å hjelpe så godt jeg kan. Dette gjelder først og fremst innbyggere i Vestre Toten Kommune. pic.twitter.com/Y29KdnnNKd — Maren Lundby (@marenlundby) March 15, 2020

– Vi følger også oppfordringen å ringe til hverandre. Er du ensom, så slår vi gjerne av en prat på telefonen. Send en melding i innboksen på Facebook, så får du kanskje en telefon fra oss.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier de vil ta i tak nå som de ikke kan underholde via TV-skjermene.

– Hoppsporten er en idrett som eksisterer og utvikler seg takket være frivillighet og ildsjeler som aldri slutter å brenne for idretten vi er så glad i. Disse har lært oss alt om å legge til rette for andre, og å ta i et tak når det trengs.