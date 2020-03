Søndag presenterte regjeringen nye næringslivstiltak i forbindelse med koronautbruddet.

Tilbakemeldingen fra næringslivet er at bedrifter nå har et sterkt behov for å bedre likviditeten. Dermed annonserer regjeringen at de vil etablere to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

Men nyvalgt leder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, er langt fra fornøyd.

Han ønsket at arbeidsgiveravgiften som forfaller i morgen, utsettes eller ettergis.

På en pressekonferanse søndag kveld, kom det frem at avgiften må betales i morgen, men at neste forfall utgår.

– Først av alt så er det viktig at vi står samlet i den situasjonen vi nå står i. Når det gjelde selve pakken, håper vi nå at de statlige lånegarantiene vil hjelpe oss, men det får vi bare vente å se. Det som er litt skuffende, det er at den arbeidsgiverpakken vil slå inn først fra 15. mai, og det er jo sånn at vi er nære permitteringer nå, og det vil ikke gi noen effekt før om to måneder. Det kan fort være for sent, sier Cato Haug til TV 2.

– Det som er utfordringen er at vi har fått en stor usikkerhet rundt seriestart, og det har gjort en fullt stopp i sesongkortsalget. Penger som er forventet inn i disse dager, og forsåvidt penger som er forventet et par uker bak i tid også. Så er det et utfordrende sponsormarked. Mange ønsker å selge de sponsoravtalene i pakker nå, men det er klart at mange små og mellomstore bedrifter har andre ting å tenke på enn å kjøpe sponsorpakker. Så likviditeten er kritisk nå og jeg utelukker ikke både permitteringer og i verste fall oppsigelser og konkurser, slår han fast.

Arbeidsgiveravgiften i Norge er på 14,1 prosent. Og siden lønnsutgiftene i norske klubber er godt over 50 prosent i de fleste klubber.

Haug forstår ikke hvorfor regjeringen ikke har tatt grep tidligere.

– Jeg ser ikke bort fra at de første permitteringene i toppfotballen kommer allerede mandag. Dette er en tid på året der likviditeten alltid er prekær. Og når alle kamper er avlyst, har vi ingen mulighet til å få inn penger, påpeker Haug.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, ber også om tiltak – og det raskt. For samtidig som de er opptatte av å forhindre smittefaren i Bergen, er det ikke tvil om at klubben står midt i en krevende situasjon økonomisk.

– Vi jobber med ulike scenarioer, og er nødt til å jobbe med tiltak for å sikre økonomien. Ingen norske fotballklubber, i hvert fall veldig få, er så solide at de tåler at inntektene frafaller over en lengre periode, sier Johannesen til TV 2.