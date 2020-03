Widerøe-sjef Stein Nilsen sier til E24 at selskapets plan per søndag, er å kutte halvparten av den normale trafikken.

– Til vanlig flyr vi rundt 420 avganger om dagen, så vi kutter nå om lag 210 avganger per dag. Men jeg vil understreke at dette kan endres, sier han.

Dette får store følger for de ansatte. En av tre ansatte blir permittert i første omgang.

Koronapandemien har rammet luftfarten hardt. Tidligere søndag kveld opplyste SAS at de fra mandag tar pause i store deler av sin virksomhet.

– Vi opplever nå en krise som sprer seg fra land til land, som sprer seg fra industri til industri. Og myndighetene har tatt kraftige grep for å beskytte medmennesker og samfunnet. For SAS betyr stengte grenser at etterspørselen på flybilletter nå har forsvunnet, sier administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson.

90 prosent av de ansatte i SAS vil bli rammet, dette utgjør rundt 10.000 ansatte.

Saken oppdateres.