Tiltakene som til nå er innført for å begrense spredningen av koronaviruset, har tydelig konsekvenser, påpeker administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Søndag møtte han statsminister Erna Solberg (H) for å diskutere nye strakstiltak for næringslivet.

– Hele bransjer er per definisjon erklært stengt på kort sikt. Verdikjedene rundt disse er dermed stoppet. Svært mye annen aktivitet, inklusiv den industrielle, er sterkt begrenset på ulikt vis, sier han i en pressemelding.

Blant kravene fra Norsk Industri er:

Stans i innbetaling av eiendomsskatt fra næringslivet.

Innføre stopp i alle skatter og avgifter fra stat og kommune.

Vurdere refusjon av nylig innbetalte skatter og avgifter fra 1. januar til dags dato.

Som store innkjøpere, må staten og kommunene være fleksible når det gjelder betalinger.

Bankene må fungere.

Staten må ta mer av kostnadene til sykepenger, samt omsorgspenger.

Samtidig er situasjonen i industribedriftene er svært ulik, påpeker Lier-Hansen. Mens noen går som vanlig, er andre dypt fortvilet.

KORONAKRISEN: Finansminister Jan Tore Sanner ble spurt om de ville ha en stans i skatter og avgifter for norsk industri som følger av koronakrisen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er ikke mulig å gi en dyp innsikt i dette nå, sier han.

Utsetter arbeidsgiveravgiften

På pressekonferansen som ble holdt av statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner søndag kveld, sa Sanner at de vil utsette innbetalingen av neste arbeidsgiveravgift.

– Nå har statsministeren akkurat varslet at vi vil gi mulighet for å utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift for neste fase, altså fra 15. mai, sa finansministeren.

Det vil si at arbeidsgiveravgiften som skal betales inn mandag må betales inn som vanlig.

– Den fristen som går ut i dag vil ikke være mulig å endre på. Mange har allerede innbetalt og hvis man skulle gjøre endringer nå så ville det innebære at man hadde en manuell tilbakebetaling. Det vil ikke være mulig å gjennomføre, sa Sanner.

Vil ikke garantere andre utsettelser

Jan Tore Sanner ble spurt om de vurderte å utsette andre skatter og avgifter, men det hadde de ingen endelig avgjørelse på ennå.

– Vi har en diskusjon også om mulig å utsette innbetalingen av andre skatter og avgifter, men det har vi ikke tatt endelig stilling til. I denne omgang så varsler vi at det er mulig å utsette innbetalingen i den fasen som starter 15. mai, sa han.