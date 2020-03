– Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle. Vi kjenner verken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss.

Slik begynte kong Harald sin tale til det norske folk søndag kveld.

– Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av, sa han videre.

Bremse utviklingen

Kongen understreket alvoret av å forsøke å bremse utviklingen ved å følge myndighetenes råd og tiltak.

– Vi kan være takknemlige for at vi har politiske ledere og fagmyndigheter med mot og kunnskap til å møte situasjonen med ærlighet og realisme, sa han.

Maner til tillit

Kongen understreket i sin tale at Norge er et tillitssamfunn, og at det i disse dager er et spesielt behov for at befolkningen viser tillit til hverandre og til at myndighetene tar gode beslutninger.

– Mine tanker og bønner er hos dere alle nå. Hos dere som er syke og hos dere som er pårørende. Hos helsepersonell over hele landet som står på dag og natt. Hos dere som opplever økonomiske tap og frykt for fremtiden, sa han og fortsatte:

– Hos alle dere som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner så landet vårt kan fungere.

Videre sa han at hans tanker og bønner er med barna.

– Som kanskje er spesielt engstelige nå, og som vi må ta ekstra godt vare på, sier han.

– Og hos dere som føler på ensomheten fordi våre små og store fellesskap er midlertidig tatt fra oss.

– Sammen står vi i dette

Kongen avsluttet sin tale med en påminnelse.

– Alle trenger litt ekstra vennlighet i denne tiden, sa han og avsluttet:

– Sammen står vi i dette, og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss.