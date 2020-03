Drar du på svenskehandel fra og med tirsdag, må du i 14 dagers karantene.

Det får TV 2 bekreftet av justisdepartementet søndag kveld.

Fra før har det vært 14 dagers hjemmekarantene for alle som ankommer fra utlandet, bortsett fra Sverige og Finland, men fra tirsdag gjelder dette også disse landene.

Alle utenlandske borgere som ikke har en god grunn til å reise til Norge, blir nå stanset på grensen.

– Dette gjelder ikke for jobb-pendlere, de skal få reise over grensen og jobbe dersom de må det, sa justisminister Monica Mæland (H) under en pressekonferanse søndag.