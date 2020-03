Premier League har meldt at de vil holde møte med klubbene førstkommende torsdag for å diskutere hva som skjer med resten av sesongen.

Fredag ble Premier League-sesongen utsatt til 4. april på grunn av koronaviruset, og det er uvisst når, og om den gjenopptas.

Får Liverpool sin etterlengtede ligatittel? Hva skjer med nedrykk og opprykk? Hvem får Champions League-billettene? Blir sesongen rett og slett nullet ut?

Dette er noen av spørsmålene folk stiller seg i uvissheten om hva som skjer med sesongen 2019/2020.

– De kommer til å gå rettens vei

Mark Ogden fra ESPN tror noen vil bli misfornøyd nesten uansett hvordan man velger å løse situasjonen, og spår at flere klubber vil gå rettens vei.

– Leeds har ikke vært i Premier League siden 2004, og i år er deres store sjanse til å rykke opp. Hva skal du si til Leeds? Beklager, dere må prøve igjen senere? Det fungere ikke slik. Det må finnes en måte å spille ferdig sesongen på, sier Ogden i denne ukens PL NÅ.

– Men det kommer til å bli et stort rot. Jeg ser for meg at dette kommer til å ende opp i retten på et eller annet tidspunkt, fortsetter han.

Ogden mener at dersom ikke sesongen spilles ferdig, blir det vanskelig å finne en løsning som fungerer for alle klubber i de ulike ligaene.

– Fra Liverpools perspektiv, som ligger så langt foran i tittelkampen, så må man si at de er vinneren av årets sesong. Men det er så jevnt i den nedre delen av ligaen. Hvis du sier til lag som Watford, Aston Villa og West Ham at de skal ende sesongen nå, så har lagene flere kamper igjen å spille, og vil si at de kunne kommet seg ut av den situasjonen de er i, mener Ogden og forklarer:

– Hvis det skjer, kommer de til å gå rettens vei. De taper flere hundre millioner pund på å ikke være i Premier League.

Fungerer for Liverpool, men...

Ogden trekker frem at hva som skjer denne sesongen har mye å si for klubbenes videre drift.

– Det fungerer for Liverpool, men det fungerer ikke for alle de andre. De må komme frem til en løsning som fungerer for alle, så de blir nødt å spille kampene på et eller annet tidspunkt. De er rett og slett nødt, for dette handler ikke bare om fotball og idrett. Det handler om økonomi. Det står så mye mer på spill både for neste sesong og videre, sier Ogden.

TV 2s fotballekspert er enig med ESPN-journalisten, og mener at det mest rettferdige er å spille sesongen ferdig.

– Det er ulike scenarioer som spilles seg ut, og det er noe som heter advokater. Fotballklubber har ofte advokater, og her kan det gå i alle retninger. Noen vil bli «pissed off» uansett, tror Erik Thorstvedt.

– Fotballmyndighetene sitter der og frykter at noen skal saksøke dem. Det kan skje, så får man håpe at man kan lande på noe som alle kan synes er greit og fair. Men den sannsynligheten er ganske liten, altså. Det blir bråk nesten uansett, understreker han.