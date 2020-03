Ifølge Den italienske regionsavisa La Nazionale testet nordmannen negativt for koronavirus lørdag.

Han slipper derfor fra og med søndag ut av karantene.

Den 26 år gamle studenten har ble innlagt på isolat for to uker siden på sykehuset Santa Maria Annunziata Hospital utenfor Firenze.

Hadde feber

Italienske helsemyndigheter sa til TV 2 for to uker siden at mannen da hadde feber, men at den var på vei ned.

I etterkant av dette ble mannen satt i hjemmeisolasjon i Firenze.

Fangdirektør ved Folkehelseinstituttet sa da sykdomstilfellet ble kjent at de fleste unge som blir smittet, ikke blir alvorlig syke.

26-åringen var den første nordmannen til å bli smittet, og den første som det er kjent har blitt frisk.

Kraftig økning i Italia

Italienske myndigheter hadde lørdag påvist 21.157 smittetilfeller, en økning på 20 prosent fra fredag. Antall koronadødsfall hadde passert 1.441.

Italia er det verst rammede landet i Europa , og alle landets 60 millioner innbyggere har vært i karantene siden mandag 9. mars.

Den italienske regjeringen har forbudt alle reiser som ikke er strengt nødvendige, og beordrer folk til å holde seg hjemme. Flytrafikken inn og ut av landet er kraftig redusert, og på lørdag begrenses også togtrafikken i landet.

Til tross for disse tiltakene fortsetter dødstallene å stige, og regjeringen legger skylden på det de omtaler som uansvarlige innbyggere. En rekke italienere har brutt karantenen og reist til fjells eller stranden under utbruddet.