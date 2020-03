SAS inviterte søndag kveld til en pressekonferanse ved sine hovedkontorer i Frösundavik, Solna i Sverige.

På forhold opplyste de at de ville orientere om den pågående situasjonen knyttet til koronakrisen.

– Vi opplever nå en krise som sprer seg fra land til land, som sprer seg fra industri til industri. Og myndighetene har tatt kraftige grep for å beskytte medmennesker og samfunnet. For SAS betyr stengte grenser at etterspørselen på flybilletter nå har forsvunnet, sier administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson.

– Fra og med mandag kommer vi til å ta pause i mye av vår virksomhet, sier han.

Ansatte permitteres

Gustafson sier at 90 prosent av de ansatte vil bli rammet, dette utgjør rundt 10.000 ansatte.

– Det blir permitteringer. Vi må selvfølgelig følge de lovene som foreligger i de forskjellige landene, i Norge er det for eksempel klare regelverk for permitteringer. Vi ønsker ikke at dette skal føre til oppsigelser, sier han.

Gustafson sier at de vil opprettholde noen helt få ruter, og at de vil stå til disposisjon for myndighetene i de nordiske landene dersom det trengs hjelp til å få borgere hjem.

– Vi har bygd oss opp godt og kan stå i denne situasjonen en stund, hvor lenge må jeg komme tilbake til. Det er klart, et flyselskap uten inntekter, det vil få problemer etterhvert, sier han.

Gustafson vet ikke hvor mye dette vil koste selskapet, men håper myndighetene i de forskjellige landene vil bidra til at de kan gjennoppta sin virksomhet etter koronakrisen.

– Det er nå vi ikke har kunder, det er nå vi ikke har inntekter, og det er nå vi må ta grep. Vi skal tilbake på vingene, og jeg håper vi slipper oppsigelser og at vil klare å fungere i tiden etter denne krisen, sier han.

Økonomiske tiltak

Norske myndigheter innførte fredag en rekke økonomiske tiltak for å hjelpe bedrifter som påvirkes hardt av koronakrisen.

De opplyste da også at de ser på muligheter for hvordan de kan hjelpe reiselivsbransjen, da mange flyselskap og hoteller særlig sliter.

Erna Solberg sa under en pressekonferanse lørdag at myndighetene er i kontakt med Norwegian og SAS for å se på mulighetene for at de kan bistå med henting av smittevernustyr i Kina, dersom det blir åpnet opp for dette.