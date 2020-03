Justisministeren truer karantene-brytere med bøter og fengsel

Som følge av at Justis- og beredskapsdepartementet er lederdepartement i håndteringen av koronasituasjonen, vil justis- og beredskapsminister Monica Mæland holde daglige pressekonferanser.

Se hele pressekonferansen i videovinduet over.

Søndag innkalte hun til en digital pressekonferanse klokken 15.30. Mæland er selv i karantene fram til onsdag.

– Som statsministeren har vært inne på er vi i en krevende situasjon som vil ramme oss alle, sier Mæland.

– Den aller viktigste jobben vi nå gjør er å forhindre smitte, og derfor har vi innført veldig strenge regler. Mange synes det kan være vanskelig å skjønne, særlig for mennesker som føler seg friske. Men det er sånn, at selv om du føler deg frisk, så kan du smitte andre, sier Mæland.

Justisministeren og næringsministeren har søndag hatt møte med LO og NHO for å se på konsekvensene av de nye tiltakene.

– Fram til noen dager siden har dette vært en helsekrise, nå er det en nasjonal krise som gjelder over alle sektorer, sier Mæland.

Prioritert oppgave

Mæland er også tydelig på at det fra søndag av er en prioritert oppgave for politiet å håndheve de nye tiltakene, som er forankret i smittevernloven.

– Politiet bistår nå helsemyndighetene med å sørge for at vedtakene fattet etter smittevernloven blir overholdt. Det betyr at de som bryter karantene-bestemmelsene eller andre tiltak vil bli straffet, sier hun.

De som bryter karantene kan bli straffet med bøter eller fengsel.

Hun sier også hun opplever at befolkningen tar situasjonen på alvor, og at mange bidrar til å hindre smittespredningen.

– Tusenvis av mennesker over hele landet gjør nå så godt de kan, sier hun.

Inngripende tiltak

Torsdag innførte regjeringen svært strenge tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset i Norge.

Tiltakene ble av statsministeren omtalt som de strengeste i fredstid i Norge.

Disse innebærer blant annet at helsepersonell forbys å reise til utlandet, og at karantereglene ble skjerpet.

Lørdag opplyste også statsminister Erna Solberg (H) at havner og flyplasser stenges for internasjonal trafikk. I tillegg er det satt i gang ekstra beredskapstiltak, og heimevernet og sivilforsvaret skal bistå til utstrakt grensekontroll ved Norges grenser.

– Dette betyr at de som ikke har noen god grunn til å reise til Norge, blir bortvist. Alle nordmenn og utlendinger med oppholdstillatelse i Norge, vil få komme inn, understreker Mæland.