Innfører låneordninger på minst 100 milliarder

Regjeringen har søndag hatt møte med flere organisasjoner fra næringslivet, i forbindelse med koronautbruddet.

Formålet har vært å kartlegge konsekvenser, få innspill og finne tiltak for å sikre jobber, bedrifter og næringsliv i tiden som kommer.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner orienterte søndag kveld om situasjonen.

Se hele pressekonferansen i toppen av saken.

– Vi har innført en rekke tiltak for å bremse viruset, men da bremser vi også norsk økonomi, sier Solberg.

Hun understreker at også offentlige etater, som for eksempel NAV og skattemyndighet, får mindre kapasitet som følge av de inngripende tiltakene som regjeringen har innført for å hindre smittespredning.

– Vi er i en krise og ikke alt kommer til å være perfekt fra første stund, sier Solberg.

Garanti- og låneordninger

Tilbakemeldingen fra næringslivet er at bedrifter nå har et sterkt behov for å bedre likviditeten. Dermed annonserer regjeringen at de vil etablere to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

– Det gjør vi for å trygge norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier Solberg.

Finansminister Sanner sier at de to ordningene skal presenteres for Stortinget så fort som mulig.

– For det første vil vi etablere en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter, sier han.

Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe likviditeten de trenger for å komme seg gjennom krisen.

Ordningen vil gjelde for nye lån til bedrifter som bankene vurderer å være lønnsomme på sikt.

– Staten vil garantere for en større andel av lånene. Vi foreslår ordningen i første omgang for en ramme på 50 milliarder kroner. Vi vil foreslå mer dersom det skulle vise seg å være behov for det, sier Sanner.

Intensjonen er at ordningen kommer på plass så snart som mulig.

Gjenoppretter statens obligasjonsfond

Den andre ordningen som regjeringen foreslår, er rettet mot de største bedriftene i Norge, som i større grad låner gjennom obligasjonsmarkedet.

– Vi vil derfor foreslå å gjenopprette statens obligasjonsfond. Dette er en ordning vi har gode erfaringer med fra tidligere, sier han.

Dette vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet.