Fredag ble det klart at Premier League, Championship, League One, League Two og FA Women's Super League i første omgang er utsatt til 4. april. Den avgjørelsen kom altfor sent, mener Manchester United-legende Wayne Rooney.

– For spillere, støtteapparat og familiene deres har det vært en uke bekymringsfull uke. En uke der man har følt et fravær av lederskap fra regjeringen, Det engelske fotballforbundet og Premier League, skriver Rooney i sin spalte for The Times.

Torsdag kveld hevdet Storbritannias statsminister at ikke var noen medisinske grunner til å forby arrangementer som Premier League.

Kun timer senere kom meldingen om at Arsenal-manager Mikel Arteta hadde testet positivt for koronaviruset. Morgenen etter opplyste Chelsea om at Callum Hudson-Odoi også hadde testet positivt.

– Alle andre idretter, tennis, formel 1, rugby, golf og fotball i andre land ble avlyst, mens vi ble fortalt å fortsette som vanlig. Jeg tror mange fotballspillere tenkte at dette har noe å gjøre med pengene som er involvert i fotballen. Hvorfor ventet de helt til fredag? Hvorfor måtte Mikel Arteta bli syk før sporten i England gjorde det rette?, spør Rooney og fortsetter:

– Etter krisemøtet ble i hvert fall riktig avgjørelse tatt. Men frem til det ble føltes det nesten som at fotballspillere i England ble brukt som forsøkskaniner.

– Om noen i min familie hadde blitt alvorlig syk etter å ha blitt smittet av meg, fordi jeg måtte spille da det ikke var trygt, ville jeg aldri tilgitt myndighetene, understreker Derby County-spilleren.

Flere fotballstjerner har de siste dagene ytret seg om korona-situasjonen. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har begge publisert innlegg på sine Instagram-profiler der de ber mennesker ta ansvar og følge retningslinjene fra helsemyndighetene.

Søndag bekreftet Valencia-stopper Ezequiel Garay at han har fått påvist koronaviruset. Ifølge den spanske avisen Marca er han den første spilleren i La Liga til å få påvist viruset.