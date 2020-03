Brann-topp: – Kan ikke utelukke konkurs

Han forstår ikke hvorfor regjeringen ikke har tatt grep tidligere.

– Jeg ser ikke bort fra at de første permitteringene i toppfotballen kommer allerede mandag. Dette er en tid på året der likviditeten alltid er prekær. Og når alle kamper er avlyst, har vi ingen mulighet til å få inn penger, påpeker Haug.

Vibeke Johannesen er enig. Hun slår fast at tiltakene ikke kan komme raskt nok.

– Dette med arbeidsgiveravgift er noe vi vil oppfordre veldig sterkt til å gjøre umiddelbart – helst i dag. For det vil bidra til alle næringsdrivende i Norges land, og vil få stor og god likviditetseffekt på kort sikt, mener Branns daglige leder.

I tillegg til arbeidsgiveravgiften, mener Haug at regjeringen kan tilgodese klubbene ved at de slipper å betale moms.

– Et tredje tiltak vil være å gjøre som i Danmark. Der har regjeringen allerede gitt refusjon for tapte inntekter ved arrangement. Alt dette er fullt mulig å gjøre i Norge også, mener Haug.

– Er ikke mindre viktig

Han frykter at regjeringen ikke tar krisen i idrett og kulturliv på alvor i den ekstreme korona-situasjonen.

– Jeg håper ikke regjeringen ser på idretten som en mindre viktig bransje enn andre. For vi er mange mellomstore bedrifter med opp til 70 ansatte. Så det vil få ringvirkninger om man ikke overlever.

Kulturminister Abid Raja. Foto: Vidar Ruud

Foreløpig virker det ikke som regjeringen vil komme Haug og toppklubbene i møte. I går sa kulturminister følgende til TV 2 på spørsmål om norske toppklubber kunne vente seg konkret tiltak i støtte:

– Ytterligere tiltak vil vi måtte vurderes sammen som regjering, og det jobber vi på spreng for å målrette. Og det må vi komme tilbake til, sa Raja.

I tillegg ba han folk bidra i dugnad.

– Det finnes en stor dugnadsvilje i det norske folk. At de som har kjøpt billetter til ulike arrangementer, eller for å delta i Birken eller for eksempel se en fotballkamp, at folk ikke krever de bilettpengene tilbake. Det er utrolig raust av folk, og det lille bidraget vi kan gi for å forsikre oss om at mange typer arrangementer overlever også etter vi er ferdig med koronaviruset, sa Raja.

Men det provoserer dem som sliter mer enn oppmuntrer.

– Vi har forståelse for at regjeringen må bruke tid på liv og helse. Men i denne situasjonen må vi også ha lov å tenke litt på oss selv. Og det haster. Det finnes ingen buffer, og mange klubber som ikke greier å gjøre opp gjeld. Og i Norge finnes det ikke noe forbund eller organisasjon som kan låne ut penger heller, sier Haug.

– Tydelige forventinger

Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

Idrettspresident Berit Kjøll jobber nå hardt i kulissene for å få politikerne til å forstå alvoret. Idrettsforbundet (NIF) håper denne uka å ha klart et digitalt rapporteringssystem, der alle klubber i Norge kan rapportere inn de direkte tapene de nå lider på grunn av koronaviruset. På den måten kan man raskt få en oversikt over hvor mye penger det er snakk om totalt.

– NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Dette arbeidet er godt i gang, skriver Kjøll til TV 2 i en e-post.

– Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og vi har tydelige forventninger til de tiltakene regjeringen nå stabler på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer, inkludert idretten, avslutter Kjøll.