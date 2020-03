Noen ganger føler gjengen i Broom-redaksjonen at det er viktig å si sin mening. Temaene kan være så mangt.

Denne gangen er det redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som har noe på hjertet:

Situasjonen vi er i akkurat nå, føles nesten uvirkelig. Landet er i en unntakstilstand som vi ikke har vært i siden andre verdenskrig. Landegrenser rundt om i hele verden stenges – og framtiden ser alt annet enn lys ut.

COVID-19 har satt sitt stempel på verden på en måte som gjør at alt annet plutselig virker litt uvesentlig.

Selv skulle jeg kommende helg vært i California og kjørt nye Porsche 911 Turbo S – på den legendariske racerbanen Laguna Seca. Tror du jeg gledet meg? A once in a liftime opportunity, som de ville sagt i USA. Den ble naturligvis avlyst.

Da det ble klart, var det en nedtur. Rett og slett bittert. En hver er jo seg selv nærmest, og den turen hadde jeg sett fram til.

Flaut

Men på få dager går jeg fra å være irritert, til å bli flau. På egne vegne. For i kjølvannet av at turen ble avlyst, skjedde ting raskt. Statsminister Erna Solberg informerte om de tøffeste tiltakene som er gjort i Norge i fredstid. Dette er alvor. Konsekvensene, som jeg nok ikke hadde tatt innover meg, ble plutselig veldig tydelige. Dette handler om en nasjonal dugnad – og absolutt ingen vil være uberørt. For mange blir det også veldig vanskelig, framover.

Ansatte i en rekke bransjer blir permittert. Vi snakker mange tusen mennesker her i Norge – og en rekke bedrifter går en svært usikker tid i møte. Akkurat hvor dyptpløyende konsekvenser denne pandemien vil få, er det foreløpig ingen som kan si. Men prognosene er ikke akkurat lystige.

Og her hadde jeg sittet og vært bitter bare noen dager i forveien, fordi en skarve USA-tur ble avblåst. Som sagt: Flaut.

Slik unngår du bakterier i bilen

Bilbransjen vil merke konsekvensene

Bilbransjen er forøvrig blant de som vil merke ringvirkningene av det som nå skjer veldig godt. Én ting er mangel på arbeidskraft som følge av karantener og påvist smitte. Det har vi alt sett resultat av i Italia, der Lamborghini og Ferrari rett og slett må stenge fabrikkene. Verkstedene vil også merke at mange har fått karantene og ikke ønsker å levere inn bilen.

En annen ting er alle de andre omstendighetene: En børs i fritt fall, usikkerhet rundt jobber og frykt for liv og helse, da er det gjerne andre ting enn å bytte bil som står øverst på prioriteringslista.

Flere mindre bilprodusenter kan fort gå dukken, som resultat av en slik krise. Mens en rekke andre vil måtte omstrukturere både forhandlernettverk og produksjonslinjene.

Vi fikk komme inn i det aller helligste – hos Rolls-Royce

En liten rennesanse

Men på en måte, er det i alle fall en slags renessanse for bilen. For aldri før i moderne tid har vi nordmenn vært mer avhengige av bilen, enn vi er akkurat nå. Flyplassene er stengt, tog, buss, T-bane og trikker blir man oppfordret til å unngå. Mange er uansett skeptiske til både å stå og vente i områder med masse folk og å kjøre kollektivt – på grunn av den økte smittefaren det innebærer. En selvforsterkende konsekvens av dette igjen, er at mange av rutene blir midlertidig innstilt.

Med det bakteppet, mener jeg det er dekning for å si at bilen i moderne tid aldri har vært viktigere enn akkurat nå.

Det er den som gjør det mulig for deg og meg å fortsatt forflytte oss fra A til B. Den gjør det mulig å komme seg til butikken, legevakt, om det blir nødvendig, hente familie og venner eller levere matvarer til folk som sitter i karantene.

Ikke at vi kan forflytte oss ubegrenset med bil, heller. Vi blir på det sterkeste frarådet å forlate landet. Selv hytta skal vi unngå å besøke. Og det er det smart å etterleve – hvis vi skal klare å bli kvitt denne pandemien raskest mulig.

Eneste "fristed"

Tiltakene kan synes drastiske. Men om vi skal dømme etter hva som skjedde i Kina, er det på høy tid at vi innfører denne "hestekuren". Målet må være at den kan hjelpe oss å komme oss på beina raskest mulig.

Slik sett, er også bilen eneste "fristed". En mulighet til å komme seg litt bort fra husets fire vegger, og faktisk se seg litt om. Uten å være en fare for andre, eller være i fare for å bli smittet selv.

Akkurat den frihetsfølelsen bilen gir, er det kanskje mange som har glemt litt. Men det er egentlig ganske unikt! Ikke minst i den situasjonen vi er inne i nå.

Bilen styrker posisjonen

Verden vil nok i stor grad være en ganske annen, når vi kommer "ut" på andre siden av denne påkjenningen. Akkurat hvilke varige endringer i vaner og rutiner den vil medføre, vet vi ikke. Men det vil garantert bli noen.

Bilen vil nok imidlertid bare styrke sin posisjon i samfunnet. Vi visste at den var viktig, ja, faktisk mer eller mindre uunnværlig for distrikts-Norge. Men i kjølvannet av COVID-19 ser jeg ikke bort fra at bilen vil få en enda mer sentral plass. Det å ta offentlig transport, kan nok fort sitte litt lenger inne, en god stund framover.

Må kutte: Nå er det slutt for dette bilmerket

Ydmyke

Samtidig er alt som skjer nå, et lite bevis på at vi nordmenn er omtrent som alle andre mennesker. Vi har kanskje en tendens til å riste på hodet når vi leser om folk som hamstrer uten grunn i andre land. Men så ser vi at det samme skjer her.

Det er ganske enkelt en helt menneskelig reaksjon – nesten instinktivt. Som sagt tidligere: Man tenker gjerne på seg selv, først. Og dermed får vi slike tilstander.

Nå må vi tenke på kollektivet og se det store bildet. Vi skal komme oss gjennom dette, også. Med eller uten bil.

Corona-viruset stenger en av verdens mest eksklusive bilfabrikker

Video: Noen satser knallhardt midt oppi alt som skjer: