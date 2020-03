De siste dagene har ting skjedd fort her i Norge, som følge av pandemien forårsaket av coronaviruset.

Vi blir bedt om å holde oss mest mulig hjemme. Mange har allerede karantene, og mange flere vil etter alle solemerker få det i tiden framover.

Situasjonen gir en del ringvirkninger. Blant annet knyttet til det å få bilen EU-godkjent.

For å minimere ulempene for de som er i karantene, utsetter Statens vegvesen fristen for de som skal på EU-kontroll i ukene framover.

Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist.

To måneders utsettelse

– Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Har du allerede hatt bilen din inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist. Bilen din har da trafikkfarlig feil og bruksforbud. Hvis du selger bilen i perioden, vil bilen få tilbake den opprinnelige fristen.

Ta kontrollen nå om du kan

Det er om lag 187.000 kjøretøy som har godkjenningsfrist fra 13. mars og ut april.

– Vi risikerer at det kan bli en opphopning og et press på de som skal godkjenne bilene om alle venter. Så om du har mulighet til å få bilen din godkjent i ukene framover med de forholdsreglene helsemyndighetene har gitt, er oppfordringen at du gjør det, sier Dreyer.

Om du får bilen din EU-kontrollert mer enn to måneder før fristen, vil datoen for kontrollen være utgangspunktet for beregning av ny frist. Etter at en vanlig personbil blir godkjent, vil neste frist da bli to år fra tidspunktet bilen ble kontrollert.

Du kan sjekke fristen for når bilen din må være godkjent i EU-kontroll her.

– Husk at du har en plikt

Biler som har bruksforbud som følge av overgått frist, vil ikke miste skiltene i en eventuell kontroll langs veien, så lenge helsemyndighetenes strenge tilrådninger om karantene gjelder.

– Husk at du uansett alltid har plikt til å vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å kjøre, understreker Statens vegvesen i en pressemeldin søndag ettermiddag.

