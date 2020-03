Tirsdag denne uken var forsvarsspilleren Jan Vertonghen (32) med i Tottenham-troppen som spilte Champions League-kamp mot RB Leipzig i Tyskland.

Samtidig ble familien hans knivranet. Det skriver flere britiske medier, deriblant BBC.

Ifølge den britiske statskanalen ble Vertonghens familie truet med kniv av fire menn i finlandshetter under et innbrudd i hjemmet deres i London.

Tabloidavisen Daily Mail hevder at noen av innbuddstyvene bar på macheter.

Vertonghen og konen Sophie har to barn.

Politiet bekrefter overfor BBC at de ankom Vertonghens hjem like før 20.00 engelsk tid tirsdag kveld. Det er samme tidspunkt som kampen mot RB Leipzig startet, hvor Vertonghen ble sittende på benken.

– En rekke gjenstander ble stjålet. Ingen ble skadet, og de mistenkte hadde forlatt åstedet da politibetjentene ankom, sier en talsperson for politiet.

Tottenham oppfordrer på sin side publikum til å bistå politiet med tips i saken, og slår fast at de støtter Vertonghen og hans familie gjennom etter den traumatiske hendelsen.

Det er langt fra første gang at fotballstjerner blir utsatt for ran eller ransforsøk. I juli ble for eksempel Arsenal-duoen Mesut Özil og Sead Kolasinac truet med kniv da de kjørte bil gjennom Londons gater.

