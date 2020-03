Under Folkehelseinstituttets daglige statusoppdatering søndag, opplyser de at det nå er 1077 smittede i Norge.

166 av disse smittetilfellene er registrert det siste døgnet.

– Tallene viser at rundt hver fjerde pasient er smittet i Norge. De fleste av disse er nærkontakter som er oppsporet ved smittesporing, sier Line Vold, avedlingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Ifølge VGs opptelling er det 1133 smittede i hele Norge.

Lørdag ble det kjent at ytterligere to personer omkom av koronaviruset, som så langt har krevd tre menneskeliv i Norge.

Tre dødsfall

Lørdag kom beskjeden om at en beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo døde etter at ha blitt koronasmittet. Beboeren døde tidligere i uken, og Oslo kommune har nå fått bekreftet at vedkommende var smittet, opplyser Sykehjemsetaten til NTB.

– Det arbeides for å avgrense smitten og ivareta beboere, pårørende og medarbeidere, opplyser etaten.

Tidligere lørdag ble det kjent at en eldre person døde natt til lørdag, etter at personen var innlagt på Oslo universitetssykehus med korona-smitte.

Det første korona-dødsfallet i Norge ble bekreftet torsdag, da en eldre person døde på Oslo universitetssykehus.

Myndighetene har vært klare på at vi må forvente oss korona-dødsfall i Norge, men har innført strenge og inngripende tiltak for å hindre spredningen av viruset så langt det lar seg gjøre.