Bundesliga-klubbens spesielle grep for å kompensere for virustap

Norske Julian Ryerson spiller for den tyske hovedstadsklubben som har tatt kreative grep i bruk for å dempe de finansielle konsekvensene av viruspandemien.

Kampene i tysk fotball er midlertidig stanset for å bidra til å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset. Lørdag skulle Union Berlin ha møtt Bayern München på hjemmebane, men det ble aldri noe av.

Samtidig som kampen skulle gått, åpnet hovedstadsklubben en virtuell kiosk på sine nettsider. Der kunne supporterne kjøpe lokalt brygg, pølser, gulasj og ertesuppe, akkurat som de ville gjort dersom de hadde vært på kamp.

Pengene som kommer inn fra kiosksalget skal benyttes til å dempe de økonomiske følgene av den pågående kamppausen.

Julian Ryerson (til venstre) spiller for Union Berlin. Foto: Uwe Anspach

En film som ble laget for å feire opprykket til øverste nivå forrige sesong ble også vist.

– Mange Union-supportere har meldt seg de siste dagene og spurt hvordan de kan hjelpe klubben med penger, skriver klubben og legger til at ideen om en virtuell kiosk var uimotståelig.

Salget begynte to timer før lørdagens kamp mot Bayern skulle ha startet.

Selv storklubbene på vakt

Samtidig frykter Bundesliga-klubbene et stort, økonomisk tap. Milliarder står på spill i tysk fotball som følge av tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset. Selv storklubbene er på vakt.

Tysk fotball står i likhet med fotballen i mesteparten av Europa stille som følge av viruspandemien. Samtidig jobbes det med å kartlegge de økonomiske konsekvensene.

Skulle det vise seg umulig å gjennomføre det som gjenstår av sesongen i landets to øverste divisjoner, venter en økonomisk smell av nær uante dimensjoner.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA snakkes det om et samlet tap på i størrelsesorden 8,25 milliarder norske kroner for klubbene i 1. og 2. Bundesliga.

Tapte TV-inntekter

Byrået har også fått bekreftet av kilder i Tysklands liga (DFL) at det ikke foreligger noen forsikringsavtale mot tapte TV-inntekter dersom resten av sesongen må avlyses på grunn av pandemien.

DPA skriver videre at det første målet nå er å unngå en total kollaps.

Dersom ikke sesongen kan fullføres vil tapte TV-inntekter beløpe seg til rundt 3,7 milliarder norske kroner. Ni serieomganger gjenstår i Bundesliga. TV-avtalen har en samlet verdi på 14 milliarder kroner.

DFL skal også være smertelig klare over at TV-selskaper kan komme til å kreve kompensasjon for å ikke ha fått det produktet de har betalt for.

– Dette er private kontraktsmessige forhold som forståelig nok ikke er ment for publisering, opplyser hovedrettighetshaver Sky til DPA.