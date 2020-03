Forbudet betyr at regjeringen dermed kan tvinge folk hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig, skriver NRK.

– Det er rett og slett for at de kommunene som har mange hytter skal være i stand til å ta vare på sine egne innbyggere i en veldig krevende situasjon. Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, sier Høie til kanalen.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine, og hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.

Syke på hytter ber om hjelp

Søndag morgen opplyser Røde Kors at flere hjelpekorps i helgen er blitt kontaktet av hyttefolk som ønsker hjelp direkte fra Røde Kors i stedet for å kontakte lokalt helsetilbud og AMK-sentraler.

Røde Kors nevner utfartsområdene i Viken og Innlandet, hvor henvendelsene har strømmet inn.

– Nå er det mer viktig enn noensinne at folk som kjenner seg syke går gjennom lokale helsetilbud, slik at de viktigste oppdragene prioriteres, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors hjelpekorps i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Vil politianmelde

Under en pressekonferanse lørdag uttalte statsminister Erna Solberg at Sivilforsvaret i ytterste konsekvens kan bli sendt rundt for å be folk reise hjem.

Med den nye forskriften vil hytteturer bli ulovlig over hele landet. I flere kommuner i Gudbrandsdalen er det allerede forbudt å bryte karanteregler, som følge av en lokal forskrift.

– Hvor mye skal til for å bli anmeldt?

– Nå er det sunn fornuft som gjelder, sier Anders Brabrand, som er kommuneoverlege for de aktuelle kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal, som nå har tatt i bruk forskriften. Reglene er gjeldende fra lørdag.

– Vi vil advare, og formane om hvordan man skal etterleve rådene vi gir. Hvis man gjentatte ganger ikke følger dem, vil vi anmelde det til politiet, sier Brabrand.

– Reis hjem snarest

– Dette er i stor grad råd vi allerede har gitt, men ved å forskriftsfeste dem strammer vi inn ytterligere. Jeg oppfordrer alle som bor i Gausdal til å ta inn over seg det som nå er vedtatt og er trygg på at folk vil følge opp, sier ordfører i Gausdal kommune, Anette Musdalslien (Sp), i en uttalelse på kommunens hjemmesider.

Også i Kragerø er ordfører Grunde Wegar Knudsen tydelig på at han ønsker at hyttefolket reiser hjem, skriver Kragerø Blad Vestmar.

– Jeg forventer at voksne folk tar dette på alvor. Vi vil gjerne slippe å bruke Sivilforsvaret. Hytteeierne er hjertelig velkommen når situasjonen roer seg, men akkurat nå ønsker jeg at de pakker sakene sine og reiser hjem snarest. De som kan komme seg hjem med bil, bør reise allerede i kveld. Ikke alle har båt på vannet nå, og det er viktig å ikke overbelaste taxibåtnæringen, så de som er på hytter i skjærgården bør eventuelt ta ferja så fort det lar seg gjøre i morgen, sa Knudsen lørdag til KV.