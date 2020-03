Terrorister tilknyttet IS er kjent for å dekke til ansiktene sine, for å unngå å bli gjenkjent når de utfører sine ugjerninger.

Nå oppfordres IS-tilhengere til å «dekke munnen under gjesping eller nysing».

Terrorhæren har nemlig utstedt «shariaregler» for å unngå koronasmitte, skriver The Sunday Times.

Det pågående koronautbruddet i Europa kan bidra til å påvirke trusselbildet.

God håndhygiene

For terrorgruppen som tidligere har oppfordret sine sympatisører til å angripe europeiske byer, ber nå sine medlemmer om å «holde seg unna de smittedes land» i tilfelle de blir smittet.



Korona-advarslene er gjengitt i gruppens siste nyhetsbrev al-Naba, der det listes opp en rekke regler for å unngå smitte. Blant rådene som gjengis i nyhetsbrevet er god håndhygiene ved å vaske hendene tre ganger, skriver den britiske eksperten Aymenn Jawad Al-Tamimi på sin blogg.

Ifølge trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er utviklingen i IS-sympatiserende nettverk i Europa utslagsgivende for det norske trusselbildet, og aldri før har en ekstrem islamistisk terrororganisasjon hatt så mange sympatisører i Europa.

Etterretningstjenesten skriver i Fokus 2020 at internasjonale kontaktnettverk etablert av hjemvendte fremmedkrigere sannsynligvis vil utgjøre den største terrortrusselen fra militante islamister mot Europa i årene som kommer.