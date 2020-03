Slik er den svenske koronastrategien: Oppnå flokkimmunitet

På en pressekonferanse lørdag redegjorde statsminister Erna Solberg for konsekvensene av de skjerpede tiltakene for å begrense smittespredningen i Norge.

Solberg har innført de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid, og søndag ble to nye tiltak formelt vedtatt i et ekstraordinært statsråd.

Norske flyplasser og havner stenges fra mandag klokken 8. Innenriksfly vil fremdeles gå mange steder, og alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet.

Det blir utstrakte grensekontroller. Beredskapsresurser er satt i gang, i form av Sivilforsvaret og Heimevernet, som skal bistå med tiltak og ivareta grensekontroller. Kun de som har kritiske grunner til å komme inn i landet, samt norske borgere, får komme inn.

Myndighetene undersøker nå med SAS og Norwegian om de kan bistå med å hente nødvendig smittevernustyr fra Kina, om det åpnes opp for det.

UD har kommet med nye reiseråd, der de fraråder alle reiser til utlandet som ikke er helt nødvendige.

Folk forbys å dra på en hytte i en annen kommune enn der de bor.

Utlendinger uten oppholdstillatelse skal bortvises av hensyn til folkehelsen.

Kritiserer grensestengning

Norge og Danmark har innført strenge innreiseregler og stengt skoler, mens Sverige holdes åpent. Forskjellen på landene er likevel ikke stor, hevder en svensk epidemiolog.

Den danske grensestengningen lørdag fikk Sundhedsstyrelsen, det danske Folkehelseinstituttet, i landet til å kalle avgjørelsen politisk og ikke begrunnet med en risiko helsemyndighetene opplever.

Anders Tegnell. Foto: AFP/NTB scanpix

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler. Jeg mener det er nødvendig at Sundhedsstyrelsen kritiserer tiltaket, for det er ikke bra at vi som samfunn sender ulike signal, sier den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

– Må skje rolig, sakte og kontrollert

Tidligere statsepidemiolog Annika Linde tror at svenske helsemyndigheters strategi er å la så mange svensker som mulig bli smittet av koronaviruset, uten at helsevesenet belastes unødig, melder Expressen og nyhetsbyrået TT.