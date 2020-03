Netanyahu, som til tross for tiltalene nylig vant valget i Israel, skulle egentlig møte i retten tirsdag. Det skriver nyhetsbyrået AP.

På søndag bekrefter en israelsk domstol at straffesaken mot statsministeren utsettes til 24. mai, på grunn av landets strenge restriksjoner for å bekjempe koronaviruset.

Korrupsjon og svindel

Restriksjonene forbyr mer enn 10 mennesker å samle seg i offentlige rom, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre en rettssak.

Netanyahu er tiltalt på en rekke punkter, både for svindel, korrupsjon og brudd på det offentliges tillit. Statsministeren anklages for å ha mottatt dyre gaver fra velstående personer i bytte mot politiske tjenester fra mektige medieledere. Selv nekter Netanyahu for å ha gjort noe galt.

Politisk kaos

Statsministerens advokater har tidligere bedt om en utsettelse, uten å bli hørt. Lørdagens restriksjoner medfører derimot at domstolen ikke har noe annet valg enn å utsette rettssaken.

I Israel er rundt 200 mennesker smittet av viruset, og landet har så langt ikke registrert noen dødsfall.

Til tross for Netanyahus nylige valgseier, klarer han fremdeles ikke å skaffe flertall for å danne en regjering. Valget tidligere denne måneden var landets tredje på ett år, og landet er preget av politisk kaos. I lys av koronautbruddet forsøker Netanyahu å lede en kriseregjering for få bukt med viruset.