– Vi vurderer rett og slett å stenge veiene i fjellet, og om vi skal slutte å brøyte, sier Lillehammer-ordfører Ingunn Trossholmen (Ap) til TV 2.

Sammen med hyttekommunene Gausdal og Øyer oppfordrer Lillehammer turistene å komme seg hjem. I en uttalelse på sine hjemmesider lørdag uttaler kommunene at de ikke vil greie å håndtere helsebistand utover sin egen befolkning i kommunen.

Ordfører advarer

– Kommunene er nå nødt til å prioritere hardt for å kanalisere ressursene slik at de brukes til avgjørende oppgaver, skriver kommunene i uttalelsen.

Også kommuner som Hallingdal, Hemsedal og Voss sliter også med økt befolkning som følge av hytteturisme, og flere småkommuner har i disse dager doblet folketallet.

– Våre helsetjenester er dimensjonert for det antallet innbyggere vi har. I en krisesituasjon kan det bli stort utbrudd her på Voss også, og da vil ikke vi ha mulighet til å takle alle de utfordringene som kommer, advarer ordfører i Voss herad, Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

– Vil politianmelde

Under en pressekonferanse lørdag uttalte statsminister Erna Solberg at Sivilforsvaret i ytterste konsekvens kan bli sendt rundt for å be folk reise hjem.

I flere kommuner i Gudbrandsdalen er det nå forbudt å bryte karanteregler, som følge av en nylig innført forskrift.

– Hvor mye skal til for å bli anmeldt?

– Nå er det sunn fornuft som gjelder, sier Anders Brabrand, som er kommuneoverlege for de aktuelle kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal, som nå har tatt i bruk forskriften. Reglene er gjeldende fra lørdag.

– Vi vil advarsel, og formaninger om hvordan man skal etterleve rådene vi gir. Hvis man gjentatte ganger ikke følger dem, vil vi anmelde det til politiet, sier Braband.

– Dette er i stor grad råd vi allerede har gitt, men ved å forskriftsfeste dem strammer vi inn ytterligere. Jeg oppfordrer alle som bor i Gausdal til å ta inn over seg det som nå er vedtatt og er trygg på at folk vil følge opp, sier ordfører i Gausdal kommune, Anette Musdalslien (Sp), i en uttalelse på kommunens hjemmesider.