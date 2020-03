En høygravid kvinne ble sent fredags kveld lagt inn på universitetssykehuset i Enfield i North Middlesex med mistanke om lungebetennelse. Etter fødselen ble det bekreftet smitte hos både mor og barn, melder flere britiske medier.

Sykehuset bekrefter hendelsen og opplyser at en av pasientene er overført til en spesialavdeling og en annen blir behandlet på isolat.

Det er fortsatt uvisst om barnet ble smittet ved fødsel eller allerede i livmoren. Begge deler er en mulighet, sier statepidemiolog Anders Tegnell til nyhetsbyrået TT.

– At et virus av denne typen kan sirkulere i blodet og ta seg over via morkaken er veldig uvanlig, men uvanlige hendelser kan skje. Likevel tyder ingenting på at det er vanlig eller at viruset kan gi fosterskader, sier han.

Det er fortsatt lite kunnskap om hvordan barn påvirkes av det nye koronaviruset.

(©NTB)