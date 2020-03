USAs president Donald Trump har testet negativt for koronaviruset opplyser presidentens lege, ifølge nyhetsbyrået AP.

– I går kveld, etter en lengre diskusjon med presidenten om covid-19-testing, valgte han å gjennomføre den. I kveld kan jeg bekrefte at testen kom tilbake negativt, skriver lege Sean Conley i en uttalelse.

For en uke siden var Trump i kontakt med flere personer som senere har fått påvist smitte under en middag ved hans resort Mar-a-Lago i Florida. Blant annet ble Trump avbildet da han håndhilste med kommunikasjonssjefen for Brasils president, Fabio Wajngarten, som senere fikk påvist smitte.