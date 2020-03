Koronasmittede Atle (69) med klar oppfordring til alle som føler seg småsyke

Atle Kvamme er i hjemmekarantene. Han er en av de over 950 personene i Norge som har testet positivt for koronaviruset.

Nå advarer han folk som føler seg syke mot å møte andre.

Dersom du begynner å føle deg sår i halsen, eller at du brygger på en influensa: gå heller i karantene og ha hjemmekontor, er den klare oppfordringen fra bergenseren.

– Det er ikke noe hyggelig å ringe rundt til 50 personer og si at du har vært smittekilde for dem, sier Kvamme til TV 2.

Gikk på jobb i flere dager

I forrige uke begynte 69-åringen å føle seg dårlig.

– Jeg merket at jeg hadde vondt i halsen, og vondt i hodet. Og etter noen dager begynte jeg å få verk i kroppen. Men jeg oppfattet det som en vanlig influensa, og ikke som noe som kunne være farlig, sier Kvamme.

Han hadde ikke vært i utlandet og regnet derfor ikke med at forkjølelsesymptomene han opplevde kunne være Covid 19-viruset.

Derfor gikk han på jobb som vanlig i flere dager.

Det var først da Kvamme fikk melding av en bekjent som hadde testet positivt for viruset, at han begynte å ane mistanke. Han ringte legevakten, fikk testet seg neste dag – og ble veldig overrasket da testen viste seg å være positiv.

– Det er jo mange som går rundt med influensa for øyeblikket. Så jeg hadde forventet at det ville være kraftigere og sterkere reaksjoner hvis det var korona, sier han.

I ISOLASJON: TV 2 intervjuet Kvamme ut vinduet av boligen hans i Bergen. Foto: Viktor Fylling / TV 2

Ringte 50 personer

Kvamme er næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. Det vil si at han møter mange mennesker, både i møter og konferanser, i løpet av en dag.

– Det var jo den store jobben i går, da jeg fikk vite at jeg var smittet. Da måtte jeg, sammen med helsevesenet, kontakte over 50 personer og si at de måtte i karantene alle sammen, fordi de hadde truffet meg de siste fire-fem dagene, sier han.

– Det var jo veldig ubehagelig da, å vite at du hadde vært i møte med mange i hele Bergen på ulike plasser.

Hjemmeisolasjon

Siden onsdag har Kvamme sittet i hjemmeisolasjon. Det kommer han til å fortsette å gjøre de neste to ukene. Dagene i karantene fyller han med litt av hvert.

– Nå leser jeg bøker og ser på tv og prøver å få dagene til å gå, og prøver å jobbe litt.

Utfordringene melder seg først når det er snakk om praktiske daglige gjøremål.

– Du må inn på nettbutikk for å handle dagligvarer og nettbutikk for å prøve å få andre ting du må ha levert. Det er godt å se at slike ting fungerer, selv om det var kø de fleste plasser, og jeg måtte innom fire butikker før jeg fikk levert noe.