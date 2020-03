Tyrkia er et av få land i verden, sammen med Russland og Australia, der fotballen ruller videre.

Fredrik Gulbrandsen spilte søndag for sitt Istanbul Basaksehir mot Alexander Sørloths Trabzonspor. Kampen, som ble spilt uten tilskuere, endte 1-1.

Etter oppgjøret var Gulbrandsen klar på at han håper at Tyrkia følger de andre europeiske landene, og setter sesongen på pause.

– Jeg håper de skjønner at de bør stoppe ligaen. I dag spiller vi uten tilskuere og det er liten vits å fortsette slik situasjonen er nå. Jeg håper de gjør flere tiltak. Hvis de er smarte så tror jeg de stopper, men man vet jo aldri, sier Fredrik Gulbrandsen til TV 2.

Onsdag ble det første smittetilfellet i Tyrkia bekreftet. Dagen etter kunngjorde den tyrkiske regjeringen flere tiltak.

Fra mandag av skal alle skoler og universiteter stenges i tre uker, men fotballen fortsetter – dog for tomme tribuner. Fotballvedtaket gjelder ut april, uttalte en talsperson for president Recip Tayyip Erdogan, ifølge middleeasteye.net.

Gulbrandsen tror det vil komme en ny avgjørelse mandag.

– Kommer meg ikke inn igjen i landet

Den tidligere Lillestrøm og Molde-spilleren forteller at han har det bra, men at de tar forehåndsregler og har et ekstra fokus på god håndhygiene.

Så langt er det seks personer som er smittet av koronaviruset i Tyrkia, som har over 80 millioner innbyggere.

– Jeg er litt overrasket over at det er så få som er smittet her, med tanke på hvilke land vi grenser til. Det er ikke et av de reneste landene heller. Man merker at det er mindre folk på flyplassene, men ikke noen stor forskjell. Vi prøver å holde oss litt mer hjemme, sier 27-åringen.

Gulbrandsen er usikker på hva som vil skje fremover.

– Det er en vanskelig situasjon. Man vet ikke hvor lenge fotballen blir stoppet. Det er vanskelig å komme seg noen steder, om jeg reiser hjem til Norge kommer jeg ikke inn igjen i Tyrkia. Vi vet ikke helt hva som skjer, man må nesten vente å se hvilke avgjørelser som blir tatt, forteller han.

Flere reagerer

Flere fotballprofiler i Tyrkisk fotball reagerer på at kampene fortsatt spilles. Sørloths lagkamerat i Trabzonspor, John Obi Mikel, er alt annet enn fornøyd.

– Det er mer i livet enn fotball, innledet den tidligere Chelsea- og Lyn-spilleren i et innlegg på Instagram før kampen.

– Jeg føler meg ikke komfortabel med å spille fotball i denne situasjonen. Alle burde være hjemme med familien og sine kjære under denne kritiske perioden. Sesongen burde blitt kansellert når verden står så turbulente tider i vente, argumenterer Mikel.