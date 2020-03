– Håper England ser til andre land og lærer noe av det

Maren Mjelde (30) hadde akkurat returnert til London fra Algarve Cup med landslaget da nyheten om Chelseas stortalent Callum Hudson-Odoi hadde testet positivt på koronaviruset.

Bergenseren og resten av lagkameratene våknet fredag til en melding fra klubben om at treningen var utsatt.

Nå har de fått beskjed om at de møtes til trening på Cobham (Chelseas treningsfelt) på onsdag for å starte opp igjen med treningene. Lørdag snakket hun med TV 2 etter å ha gjennomført en individuell treningsøkt.

– Vi har egentlig ikke fått så mye informasjon. De som har vært i kontakt med den smittede spilleren måtte jo i isolasjon, det går ikke noe særlig utover kvinnelaget utenom at vi ikke får trent sammen før onsdag, sier 30-åringen til TV 2.

Hun forteller videre at det allerede for to uker siden ble gjort tiltak på treningsanlegget. Et av de tiltakene var at kvinnelaget, herrelaget og akademilagene kun skal bruke sine egne bygninger. Dermed unngår man kontakt med personer fra andre lag.

I Chelsea spiller også landslagsspillerne Guro Reiten (25) og Maria Thorisdottir (26).

– Ikke kjekt å se på det som har skjedd i Norge

Mens store deler av Norges befolkning sitter i karantene og regjeringen innførte en rekke tiltak som skulle hindre spredning, er situasjonen en annen i England. Lørdag har det vært store ansamlinger på lokale fotballkamper nedover i divisjonene og på hesteveddeløp.

– Det er absolutt ikke samme regler her som i Norge. Jeg følger jo med på hva som skjer hjemme i Norge og jeg må si at jeg synes det er bra at det gjøres strenge tiltak for å hindre spredning. Det er jo selvsagt kjipt at arrangementer og slikt avlyses, men det viktigste er helsen til folk. Man er nødt til å tenke på dem som er i risikogruppen. Det er ikke noe kjekt å sitte her og se på det som har skjedd i Norge, sier landslagskapteinen.

– Hva tenker du om at tiltakene er så milde i England kontra i Norge?

Maren Mjelde vant Women's FA Cup Finale i fjor. I år kan hun og Chelsea vinne tre titler. Foto: Tony O'brien

– Det er vanskelig for meg å si. Men om man ser på befolkningsantall, så har ikke smitten spredt seg likt her. Men jeg håper England kan se på andre land hvor viruset har spredt seg raskt og at de lærer noe av det. Men jeg har hørt snakk om at det i neste uke settes i gang flere tiltak her også, som å stenge skolene. Man må bare stole på de som tar avgjørelsene, sier Mjelde.

Holder seg unna London sentrum

Chelsea som nylig vant kvinnenes ligacup befinner seg også midt i tittelkampen og i sluttspillet av FA Cupen. Nå er alle kamper utsatt til tidligst 4. april.