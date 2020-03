Reagerer på forslag til PL-løsning: – Det er det verst tenkelige scenarioet

Lørdag og søndag: Se Premier League-sending på TV 2 Sport Premium eller Sumo! Mer info her.

Torsdag i neste uke skal Premier League holde et krisemøte som skal handle om hvordan man skal få lagt en plan for å få ferdiggjort sesongen, melder Sky Sports.

Foreløpig er Premier League satt på vent til 4. april.

Viseformann i West Ham, Karren Brady, mener hele sesongen burde bli strøket.

– Premier League håper å starte opp igjen om tre uker, men det kan likså godt være en drøm. Hva skal vi gjøre om vi ikke kan fullføre sesongen? Når kamper i Premier League og EFL (lavere ligaer, journ. anm) blir berørt, så er den eneste rettferdige og fornuftige avgjørelsen er å stryke hele sesongen, sier Brady.

Det vil i så fall bety at Liverpool ikke vinner ligaen og ingen av klubbene rykker ned.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley, med en fortid i West Ham, mener at dette er en dårlig løsning.

– Det er det verst tenkelige scenarioet etter min mening. At Liverpool ikke blir seriemester, og at målene til Jamie Vardy ikke teller, sier Morley i TV 2s Premier League-studio.

Ifølge den britiske avisen Telegraph, vil Liverpool mest trolig bli kåret som ligamester uansett utfallet av Premier League-sesongen. På et møte sent fredag kveld mellom fotballtopper i England, var det få som var imot en slik avgjørelse, hevder avisen.

Skeptisk til at sesongen lar seg gjennomføre

Den engelske fotballpresidenten Greg Clarke tror angivelig ikke det vil la seg gjøre å gjennomføre resten av Premier League-sesongen.

Det er den engelske storavisen The Times som hevder å kjenne til at Clarke på et krisemøte fredag skal ha uttalt seg skeptisk til den videre framdriften i inneværende sesong.

Virusutbruddet i Storbritannia er samtidig ikke ventet å nå toppen før om mange uker. Det gjør mange skeptiske til om fotballen kan gjenopptas allerede tidlig i april.

Tror klubbene kan bli med å avgjøre

Trevor Morley tror det kan komme til et punkt hvor klubbene avgjør hva som skjer videre.

– Det kan komme til et punkt der klubbene stemmer for en avgjørelse, og det er nok en del klubber som vil stemme for å ha ligaen som den er. Men de tre klubbene som ligger på nedrykk vil nok ikke akseptere det, men mer enn halvparten ville nok stemt for det, sier den tidligere Premier League-spilleren.