Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding lørdag.

Toppledelsen i karantene

Det er en medarbeider i Helsedirektoratet som har testet positivt på koronasmitte.

Medarbeideren har vært i nærheten av flere i ledelsen.

Det betyr at helsedirektør Bjørn Guldvog leder direktoratet fra karantene hjemme.

–Vi følger selvsagt karantenereglene. Vi vil ha løpende digital kontakt og sørger for en fortsatt god krisehåndtering, sier Guldvog og Stoltenberg.

Også den øvrige toppledelsen i direktoratet, settes i karantene.

Den smittede personen har også deltatt i møter i Helse- og omsorgsdepartementet.

En annen person i FHIs ledergruppe er også satt i karantene.

– Dette er en krevende situasjon, som for mange andre som har medarbeidere og ledere i karantene, sier Camilla Stoltenberg.

Direktør Camilla Stoltenberg leder Folkehelseinstituttet fra karantene.

– Jeg er ikke syk, og leder Folkehelseinstituttet fra karantene. Folkehelseinstituttet har gode medarbeidere og jeg er ikke engstelig for instituttets evne til å håndtere situasjonen, sier hun.

Departementet har dermed nå en gjennomfang for å kartlegge nærkontakter.

Også helseminister Bent Høie (H) er i karantene.

– Det er uheldig

Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen sier til TV 2 at situasjonen ikke er ønskelig.

VIRUS: Bjørn-Inge Larsen sier den smittede har hatt en funksjon hvor man jobber tett inn mot toppledelsen i Helsedirektoratet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er klart det er uheldig. Når helsedirektoratet, som er en sentral organisasjon i helseberedskapen vår får toppledelsen berørt og hvor store deler av ledelsen må jobbe fra karantene. Det er lett å forestille seg at helsemyndighetene har et vanskelig og intenst arbeid som de holder på med nå, sier Larsen.

Han forsikrer om at det ikke er dramatisk for personene som er satt i karantene og at ingen er syke. Nå planlegges det hvordan de skal håndtere dagene som kommer.

– Vi gjør de grepene vi kan for at helsemyndighetene skal være operative og godt rustet også i de neste dagene, sier Larsen.