A8 har i mange år vært flaggskipet til Audi. Selve utstillingsvinduet for hvor mye utstyr og avansert teknologi man kan dytte inn i en bil.

I 2010 kom tredje generasjon på markedet – og tok en voldsomt steg opp fra forgjengeren.

Den ble raskt en favoritt blant alt fra kongelige, statsledere, kjendiser og velbemidlede bedriftsledere.

Ja, for i 2010 var dette virkelig ikke en bil som hvem som helst kunne unne seg. Prislappen på innstegsmodellen, som hadde en 250-hesters dieselmotor, var over én million kroner.

La du på en passelig mengde ekstrautstyr, og den listen er potensielt veldig lang, ble prisen fort 1,3-1,5 millioner kroner.

10 år senere har det naturligvis skjedd mye med prisutviklingen. Plutselig kan du stå som eier av en "statsministerbil", for under 300.000 kroner!

Andre generasjon A8 får du til under 100.000 kroner

Husk én ting

Bilen vi har funnet i bruktmarkedet er nettopp en 2010-modell. Med tanke på prisantydningen, skulle man kanskje tro at den var kjørt veldig langt. Men det er ikke tilfellet. 119.000 kilometer på 10 år, er godt under snittet.

Her er det med andre ord ting som tyder på at vi snakker mye bil for pengene.

Bilen som ligger til salgs er svart – slik mange foretrekker i direktørbil-segmentet. Faksimile: www.broommarked.no

Men vi haster med å legge til én viktig ting: Dette er ikke en bil som er gratis å eie. Disse avanserte direktørbilene, som etterhvert har fått noen år på baken, kan fort bli kostbare å holde i gang. Det er som nevnt mye og avansert teknikk som brukes. I tillegg blir jo gjerne servicer og deler kostbare på en slik bil.

Du bør derfor sørge for at du har litt penger satt av til nødvendig vedlikehold og kanskje også en og annen "uforutsett" regning.

Mye å glede seg over

Men nok om alt det negative. For jammen er det mye å glede seg over, også.

Bilen er i sedvanlig A8-tradisjon godt utstyrt. Webasto, største navigasjon, BOSE-stero, sportsratt med girhendler, elektriske seter, LED-lys, takluke, komfortseter, luftfjæring, nøkkelfri adgang og ryggekamera. Det er noe av det som ble krysset av for, av første eier.

I annonsen opplyses det også at bilen er EU-godkjent til mars 2022. Det er dessuten nylig utført service og historikken er komplett. Alle servicer er gjort hos merkeverksted. På akkurat disse bilene er det litt ekstra viktig.

Audi var ikke redde for å skyte høyt med A8. Kundene kunne gjerne ha privatfly ...

Denne tøffingen holder seg nesten merkelig godt i pris

Komfortkonge

Hva er det så som er så spesielt med disse bilene? Det kanskje viktigste trumfkortet til A8, er komforten. Luftfjæringen er en viktig årsak til det.

Siden det er en skikkelig limousin, er det også plass nok i massevis i baksetet – selv om du ikke velger den forlengede utgaven. Et romslig bagasjerom svelger unna 510 liter.

I Norge er det naturligvis populært at bilen har firehjulsdrift. Kombinert med luftfjæring, som kan gi økt bakkeklaring, fungerer denne perfekt opp til hytta.

Sterk dieselmotor

Under panseret finner du en 3-liters V6 dieselmotor på 250 hk. Den er sterk nok til at A8-en flytter seg fra 0-100 km/t på pene 6,1 sekunder. Det er GTI-tid!

Ikke er den spesielt tørst, heller. Ofrisielt blandet forbruk på Euro 5-motoren er 0,66 l/mil. Om du synes det høres mistenkelig lavt ut, har du imidlertid rett. Dette er basert på den gamle metoden for å måle forbruk (NEDC), og den vet vi gir lavere forbruk enn det som er realistisk å gjenskape.

Men godt under literen er det likevel fullt mulig å komme. Og det er slett ikke verst, det heller.

Med dette interiøret satte Audi på mange måter en ny standard i klassen.

Eierne fornøyde

I Brooms brukergenererte bilguide, forteller norske bileiere hva de synes om bilene sine. Så langt ligger det inne nesten 8.500 omtaler! Klikk her for å lese eller ligge inn en omtale selv.

Audi A8 får generelt svært høy snittkarakter. Både første og andre generasjon er på Topp 10-lista over modeller med høyest snittkarakter, med begge har 8,6 av 10 mulig poeng.

Men noen har også hatt mindre hyggelige opplevelser knyttet til feil og problemer. Klikk her for å lese omtalene av andre generasjon Audi A8

