Se videoen som viser hvordan Rudy Gobert håner koronavirus-spørsmålet.

Man kan trygt si at Utah Jazz-spiller Rudy Gobert (27) har hatt en spesiell uke.

Det hele startet med at han under en pressekonferanse fikk spørsmål om hvor mye han fryktet viruset.

Da valgte han å spøke om koronaviruset ved å ta på alle mikrofonene som var satt frem, for så å løpe ut av lokalet.

To dager senere ble det bekreftet at NBA-stjernen selv hadde pådratt seg viruset. Noe som sørget for at hele ligaen ble stoppet.

Nå legger han seg langflat på Instagram.

– Jeg har lyst til å takke alle for bekymringsmeldingene og støtten jeg har fått de siste 24 timene. Etter at jeg pådro meg viruset har jeg gjennomgått hele følelsesregisteret. Mest frykt, angst og ydmykelse, skriver franskmannen.

– Det første og viktigste jeg har lyst til å gjøre, er å offentlig beklage til menneskene jeg har satt i fare. På det tidspunktet hadde jeg ingen anelse om at jeg var smittet. Jeg var uaktsom, og har ingen unnskyldning, skriver Gobert videre.

Nå håper 27-åringen at hans historie kan fungere som en advarsel om at folk må ta viruset seriøst.

Også Goberts lagkamerat Donovan Mitchell har testet positivt på koronaviruset.