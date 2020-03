– Regjeringen vurderer å stenge grensene til Norge, sier statsministeren til NRK.

Danmark er blant landene som har stengt grensene sine. Lørdag stengte Russland grensen til Norge.

Politiet i Finnmark opplyser at nordmenn som er i Russland og skal tilbake til Norge via Storskog, bes henvende seg til generalkonsulatet i Murmansk.

Flere har tatt til orde for at Norge også bør stenge grensene.

Ber regjeringen ta grep

Fylkesrådslederne i Nordland og Troms og Finnmark ber regjeringen ta grep og mener at tiltaket må komme på plass så raskt som mulig.

– Vi forventer at nasjonale myndigheter gjør ytterligere tiltak for å redusere faren for smitte inn i landet. Grenseovergangene våre er åpne. Det må nå etableres kontroll utover bare Gardermoen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Kommunene sliter med turister som ankommer Norge gjennom Narvik. Turistene skal rett i karantene, og da gjerne inn på et hotell, forklarer fylkesrådslederne.

– Situasjonen skaper mer uro i befolkningen og øker belastningen på den kommunale beredskapen, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark.

Flere stenger

Torsdag la regjeringen frem en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, men å stenge grensene var ikke blant tiltakene.

Danmark opplyste fredag at de stenger sine grenser. Stengingen ble implementert klokken tolv lørdag.

Som følge av koronaviruset tilspisser situasjonen seg i hele Europa, og lørdag frarådet UD alle reiser til utlandet, som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder i første omgang frem til 14. april.

– Nå endrer situasjonen seg dramatisk fra time til time i de aller fleste land i verden. Det betyr at det kommer stadig flere innreiserestriksjoner. Land stenger grensene sine, man settes i karantene og det kanselleres veldig mange flyavganger, sier Søreide til TV 2.