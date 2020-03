Fredag ble det klart at den franske skiskytterlegenden Martin Fourcade legger opp etter lørdagens renn i Kontiolathi.

Nøyaktig på dagen ti år etter han vant sitt første verdenscuprenn, det også i Kontiolathi, avsluttet han likt som alt startet.

– Dagens tårer vil være gledestårer, sier Fourcade til arrangøren etter målgang.

Franskmannen startet 21 sekunder bak sammenlagtleder Johannes Thingnes Bø, men allerede etter første skyting gikk han forbi og så seg aldri tilbake.

Johannes Thingnes Bø måtte sørge for at han enten vant, eller ikke kom i mål med fire foran seg.

Da han gikk i mål som nummer fire var det nok til å holde å kunne slippe jubelen løs for å ha vunnet sammenlagtseieren i verdenscupen kun to poeng foran Fourcade.

Det ble trippelt fransk med Fourcade øverst, Quentin Fillon Maillet på andreplass og Émilien Jacquelin som nummer tre.

Legende legger opp

31-åringen står med fem OL-gull og 13 VM-gull. Det har blitt 79 seirer i verdenscupen, som har bidratt til sju sammenlagtseirer.

– Det var veldig spesielt for meg i dag. Det har vært en drøm å få holde på med denne sporten i over ti år. Det er litt vemodig at det ikke er tilskuere i dag, men samtidig da jeg startet som en liten gutt i de franske fjellene var det heller ingen tilskuere, sier Fourcade til arrangøren.

– Vi har flere gode utøvere på vei frem i Frankrike, det ser vi på seierspallen i dag. Det er også et signal at Johannes tar den gule trøya, det er mange gode unge løpere nå.

Hyller nemesisen

Johannes Thingnes Bø som sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen var full av lovord om Fourcade etter årets siste løp, også om det legenden hadde å si om ham.

DUELLANTER: Etter flere år med hard konkurranse er det slutt på duellene mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade. Foto: Berit Roald

– Det er utrolig å høre slike ord fra en legende. Martin har pushet alle til å bli bedre. Han har gjort meg til en bedre skiløpere, men han har også gjort meg til et bedre menneske. Vi er nødt til å gi han et stort takk. Vi nordmenn har hatt flere store kamper mot ham, Bjørndalen, Hegle Svendsen og Tarjei (Bø), har alle kjempet store kamper.

Verdenscuprennet i Finland ble mer spennende enn hva folk hadde trodd. Fourcade leverte skyting på et annet nivå enn konkurrentene, og Thingnes Bø holdt på å miste den gule ledertrøyen. Men til slutt kom nordmannen seg foran Arnd Peiffer og sikret seg sammenlagtseieren.

– I dag ble det altfor spennende. Martin var rask på skiene og presset meg på skytingen. Plutselig var alt i hans hender. Jeg visste at jeg måtte komme inn som nummer fire eller bedre, da jeg gikk over målstreken ble jeg utrolig glad.