I år mottar de fleste nordmenn en skattemelding med helt ny utforming. Det er også gjort endringer i når skattemeldingen sendes ut.

– En viktig endring er at ikke alle mottar skattemeldingen samtidig. Vi starter utsendingen av skattemeldingen den 18. mars. Deretter vil Skatteetaten sende ut skattemeldingen over flere dager frem til 31. mars, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

For de aller fleste har penger tilbake på skatten normalt blitt utbetalt i slutten av juni. I år er det mulighet for å motta pengene tidligere, dersom du oppfyller betingelsene.

Undersøk opplysningene

Skattemeldingen gir deg oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld i løpet av det foregående året, altså 2019 i årets skattemelding. De siste årene har skattemeldingen blitt sendt ut 4. april, mens den i år blir sendt ut fra 18. mars.

– Du får beskjed fra oss når din skattemelding er klar, og innen 31. mars skal alle ha mottatt skattemeldingen elektronisk, sier Gjengedal.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea minner om at skattemeldingen ikke er ferdigutfylt selv om den kommer forhåndsutfylt.

– Det er ditt ansvar å undersøke om Skatteetaten har de korrekte opplysningene om din økonomi, og eventuelt korrigere eventuelle feil og mangler. Kanskje har du betalt for mye skatt eller gått glipp av diverse fradrag, sier Incedursun.

Betingelsene

Dersom du betalte for mye skatt i løpet av 2019, er det altså mulig å nå motta disse pengene tidligere enn i juni. Den siste leveringsfristen er den samme som før; 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Du kan imidlertid levere skattemeldingen så fort du vil etter du har mottatt den, og skatteoppgjøret kan bli klart så fort som etter en eller to uker etter levering.

For å motta pengene så fort, er du nødt til å oppfylle følgende krav:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Du kan ikke ha ubetalte krav

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Er du litt heldig samt oppfyller disse betingelsene, kan du altså få det ferdige skatteoppgjøret så tidlig som 26. mars.