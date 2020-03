382 ansatte ved sykehuset er i karantene.

907 nordmenn har nå fått påvist smitte, melder FHI.

En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronaviruset, opplyser sykehuset.

– Vedkommende var på jobb denne uka og har hatt kontakt med både pasienter og andre ansatte. Disse blir nå kontaktet og testet, opplyser kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved sykehuset.

Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

Poliklinikken og tilhørende lokaler blir stengt og vasket og vil etter planen kunne åpnes igjen tirsdag.

Det er meldt om 157 nye tilfeller det siste døgnet.

223 smittet i Norge

FHI oppdaterer sine tall én gang i døgnet. VG, som løpende oppdaterer med tall fra kommunene, melder klokken 11.55 at 1002 personer er smittet.

Folkehelseinstituttets (FHI) dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før.

Gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. Om lag to tredeler av de smittede er menn.

Aldersgruppen som har flest smittetilfeller, er de mellom 50 og 59 år – tallet her er 275 smittede. Sju av tilfellene gjelder barn under 9 år, mens kun ni av tilfellene gjelder eldre over 80 år.

223 personer har blitt smittet i Norge, mens 646 har blitt smittet i utlandet, og da for det meste Østerrike (459 tilfeller) og Italia (138 tilfeller).

Viken er det fylket som er hardest rammet av viruset, og her er det 231 bekreftede smittetilfeller. Like bak ligger Oslo med 222 tilfeller, og et stykke under ligger Rogaland med 119 tilfeller.

Det fylket med færrest tilfeller er Nordland, som foreløpig kun har åtte tilfeller.

Det er til nå bekreftet ett dødsfall i Norge som følge av viruset.

Lørdag frarådet UD alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Samtidig ber de norske borgere som er på reise i utlandet, å vurdere å komme hjem så raskt som mulig.

På Oslo lufthavn blir alle utenlandske statsborgere bedt om å snu og reise hjem. Heimevernet bistår i arbeidet på flyplassen.

Saken oppdateres.