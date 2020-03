Uttalelsen kommer dagen etter at Oslo-politiet så seg nødt til å advare ungdom mot å avholde «korona-fester».

Politiet har mottatt flere bekymringsmeldinger om at ungdom samles for å feire skolefri og at flere eksamener trolig blir avlyst.

– Jeg tror nok at mange ungdommer kanskje glemmer litt at det er andre som er mer sårbare enn dem. Det er viktig at man lytter til helsemyndighetenes råd. Når de sier at man ikke skal samles i store grupper, så må man ikke det, sier Melby til TV 2.

Flere av de eldste elvene på landets videregående skoler har uttrykt frustrasjon over at russetiden ser ut til å bli avlyst.

Det sier Melby at hun har stor forståelse for. Samtidig ønsker hun ikke å avlyse russefeiringen helt ennå.

– Store gjenger på fest er en veldig dårlig idé akkurat nå, og det kan det være at det er også i april og mai, men det vet vi ikke ennå, sier hun.

Privatister gir utfordring

Mange elever har også lurt på hva som skjer med vitnemålet deres dersom eksamen ikke kan avholdes.

– For mange grupper er det ikke avgjørende å få gjennomført eksamen for å få vitnemål. Det er fullt mulig for oss å gjøre slik at vitnemålet blir gyldig uten eksamen, også for elever på videregående skole, svarer kunnskapsministeren.

– De helt vanlige ungdomsskole- og videregåendeelevene vil ikke få noen problemer videre i livet selv om vi ikke klarer å avholde som vanlig denne våren, sier hun.

Den største utfordringen er privatistene, mener Melby.

– De blir ofte samlet i store haller for å ha eksamen sammen. Der må vi finne ut om det er mulig å avholde eksamen og kartlegge hvilke konsekvenser det vil få hvis de ikke får mulighet til å gjøre det denne våren, sier Melby, som lover en beslutning «ganske raskt».

Melby: – Ingen ferie!

Med tomme klasserom over hele landet er både elever og lærere nødt til å finne alternative måter å gjennomføre undervisning på.

Melby sier skolene må ha mål om å beholde full progresjon i læringen til tross for utfordringene.

– Dette blir egentlig en interessant test av den digitale skolen. Mange har kommet veldig langt i å bruke digitale plattformer, og det er en stor fordel, mens andre har en større utfordring, sier hun.

– Så det er ingen «slack» med hjemmeskole?

– Nei, det her er ingen ferie. Det skal være fullt mulig å gjennomføre opplæring hjemmefra, men det krever at elevene har en viss selvdisiplin, og det krever at lærerne finner gode opplegg.

Videre ber hun elevene være kreative og bruke sosiale medier i undervisningen.

– De er jo veldig gode til å snakke sammen uten å møtes, og det kan de dra god nytte av nå, sier hun.