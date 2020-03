Studentene Pernille og Ådne: – Før grensen stengte, måtte vi bare komme oss hjem

Medisinstudentene Pernille og Ådne som lørdag formiddag kom fra Gdansk i Polen, måtte rett i hjemmekarantene etter ankomst til Oslo lufthavn.

– Jeg synes at det gikk ganske smidig, og hadde sett for meg at det skulle være mye mer styr da vi kom frem. Men det gikk greit, sier Pernille Borge Karlsen til TV 2.

Alle utenlandske statsborgere som ankommer Norge med fly, blir bedt om å returnere. Heimevernet bistår politiet og Avinor med mottakskontroll på Oslo lufthavn.

– Norske statsborgere som skal hjem, blir veiledet til å dra hjem og oppholde seg i karantene i hjemmet i 14 dager. Utenlandske statsborgere som kommer fra land utenfor Norden, blir veiledet til å skaffe seg en returbillett. Dersom det ikke er mulig, blir de satt i karantene på et hotell på Gardermoen, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til TV 2.

Lufthavndirektør Stine R. Westby sier at Oslo luthavn skal ta imot reisende gjennom dagen.

– Jeg er ganske sikker på at volumet kommer til å ta seg ned nå. Det er gitt ut NOTAM til flyselskapene om at vi oppfordrer dem til ikke å ta med passasjerer fra utlandet hit. Men nordmenn må få lov til å komme seg hjem, og vi har et ansvar for å ta imot dem. De utlendingene som er i landet og som vil ut, må også få lov til å reise ut, sier Westby til TV 2.

– Alt er så usikkert

Lørdag frarådet Utenriksdepartementet alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. UD ba også alle norske borgere som er på reise i utlandet, om å vurdere å reise hjem så snart som mulig.

– Vi reiste fordi grensen stenges. Fordi situasjonen er såpass usikker, vil vi være hjemme med familien, sier studenten Ådne Kristensen.

HV-soldater utfører mottakskontroll på Oslo lufthavn. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– For oss har det vært litt vanskelig, fordi skolen er såpass streng med at vi måtte være tilstede i alle timer og ikke kunne gå glipp av noe. Vi har vært veldig redde for at vi ikke kan dra hjem, fordi skolen plutselig skal åpne igjen, sier Pernille Borge Karlsen til TV 2.

– Vi hadde egentlig ikke tenkt å dra, for å senke smittefaren så mye som mulig. Men nå som grensen stenges, måtte vi bare komme oss hjem. Alt er så usikkert, sier hun.

Reiserådet gjelder i første omgang frem til 14. april.

Kan endre seg raskt

– Det er aktuelt å forlenge det dersom situasjonen tilsier det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

På grunn av virusets store spredning, kan situasjonen endre seg raskt i mange land.

– I første omgang gjelder denne oppfordringen borgere som er på reise nå, og at de i samråd med sitt reise- eller flyselskap må finne måter å komme hjem. Det er fortsatt fly som går, men det er stadig færre fly som går og vi ser at det kanselleres mer og mer. Derfor er det viktig for oss å gi dette rådet nå, sier Søreide.