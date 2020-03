Eventyret om VW Transporter startet i den tyske byen Wolfsburg i mars i 1950. Altså for nøyaktig 70 år siden.

Samtidig med at bil nummer 100.000 rullet av samlebåndet i 1954, ble det klart at Transporter trengte sin egen fabrikk. Kapasiteten var ikke lenger stor nok til å takle etterspørselen. Den ble nemlig produsert sammen med en annen og enda større suksess. VW Bobla.

Den var også i startgropa og ingen visste, den gang hvor stor den suksessen skulle komme til å bli.

Uansett, Boble-produksjonen tok det meste av kapasiteten. Man klarte kun å bygge 80 Transportere om dagen. allerede i 1954 var behovet så stort som 330 Transportere per dag. VW bygde derfor en helt ny fabrikk i Hannover.

De små, lette og robuste VW Transportene ble raskt så populære at VW ikke klarte å dekke etterspørselen. Det er kanskje slik vi husker dem – som distribusjonsbiler for ulike firmaer.

VW gjør som Henry Ford

Den nye fabrikken ble raskt en svært populær arbeidsplass i byen og områdene rundt. Ikke uten grunn. VW betalte sine nemlig sine ansatte ved fabrikken mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittslønnen i andre yrker. 2,50 tyske mark fikk arbeiderne. Mens man i andre yrker hadde en gjennomsnittslønn på 1,20 tyske mark.

Dette "lønns-stuntet" var Henry Ford kanskje den aller første til å gjennomføre da han satte i gang samlebåndsproduksjon av T-Forden i 1908.

Det virker denne gangen også. Mange sa opp sikre jobber, for å få bygge Transportere i den nye fabrikken.

Denne Transporteren ble hevdet å være eldst i verden

De første bilene i den nye VW-fabrikken i Hannover ble bygget våren 1956. VW Transporter bygges fortsatt der, den dag i dag.

En suksess begynner å rulle

Da den første Transporteren fra den nye Hannover-fabrikken trillet ut i vårsola i mars 1956, jobbet 4000 personer der, bare 25 av dem var kvinner. Men etter bare tre år hadde antall kvinner steget til over 1.000.

For å gjøre en lang historie veldig kort; Både fabrikken og bilene ble en stor suksess. I 1962 ble Transporter nummer én million fra Hannover-fabrikken produsert. Fabrikken er fortsatt i full drift og det jobber i dag rundt 15.000 der og det produseres rundt 800 biler hver dag. De har til sammen bygget rundt 12 millioner biler.

La oss ta et lite tilbakeblikk på selve bilen også. De første prototypene på det som skulle bli VW Transportert ble vist i 1949.

Det var to varebiler, én kombinertbil og én liten buss, og det var VWs fabrikksjef Heinrich Nordhoff som sto for visningen.

Ha sa under visningen følgende: – Disse kjøretøyene vil ikke bli tatt på med silkehansker, men kommer til å bli behandlet grovt og hensynsløst.

Han lovte videre at de skulle være like robuste som Bobla, som de deler mange komponenter med. Blant annet motor og aksler.

VW T2 T1 som såkalt Sambabuss med glass i taket. Disse er svært ettertraktede i dag.

Et økonomisk under

De første motorene var på 1.131 kubikkcentimeter og ytelsen var på 25 hk ved 3.300 o/min. Etterspørselen var enorm. Prisen var gunstig. 5.850 tyske mark kostet den, og bilene ble brukt til å frakte alt fra sementsekker, via sigarer til aviser.

Behovet for en liten, enkel, men robust og billig distribusjons-bil var definitivt til stede. Bilen ble da også omtalt som et "økonomisk under" i pressen.

I 1951 ble den første campingutgaven presentert. I 1952 kom pickupen. Fire år etter lanseringen, fantes Transporter i 30 forskjellige konfigurasjoner.

Dette er bil for de virkelig tøffe takene

VW T2 i andre generasjon som pickup. Ute på jobb i italienske gater.

Mange T-er ...

Nå blir det noen T-er å forholde seg til, men la oss forklare. T1 er VW Boble. T2 er VW Transporter. Det er enkelt.

Men det stopper ikke der. For VW kaller også de ulike generasjonene av bilen med T-er T2 type T1 er første generasjon også videre. Så langt har det kommet seks generasjoner Transporter, den siste heter altså T6. Eller helt korrekt T2, T6.

Første generasjon T2 som heter T1 ble produsert så og si uforandret i 17 år – til og med 1967.

I 1968 så T2 dagens lys. Litt mer moderne i karosseriet, men ut over det tro mot det opprinnelige konseptet. Suksessen fortsatte, og bilen solgte godt.

T3-utgavnen fikk store endringer, men hadde fortsatt motoren bak.

Tidene skifter

Etter 11 år med T2 var det klart for T3. Også den med betydelig kassefasong. Ja, den var nesten mer kassete enn noen gang, faktisk.

Den kom etter hvert både med dieselmotor, firehjulstrekk og med vannavkjølt motor. Det var noe helt nytt på Transporter. Også denne generasjonen solgte svært bra.

Christian importerte drømmebilen – gikk på en kjempe-smell

Transporter T4 fikk frontmontert motor og ble med det bilen som startet en helt ny generasjon av Transporter.

Generasjonsskifte i 1990

Det var først da T4 kom i 1990 at det opprinnelige konseptet ble fraveket. Plutselig fant vi motoren foran og da selvfølgelig med forhjulstrekk – alternativt firehjulstrekk...

Endringene var ikke på noen måte dramatiske i forhold til T4, da T5 ble lansert i 2003. Evolusjonen forsatte da sjette generasjon T6 kom i 2016 for heller ikke her er de visuelle endingene veldig store.

VW spiller på nostalgi i markedsføringen av den nyeste T6-generasjonen, som kanskje blir den siste?

De første Transporter-bilene er for lengst klassikere og samlerobjekter på en måte som få, om noen andre, nyttekjøretøyer kan vise til. Med dertil prisøkning og samlerstatus. Fine "Sambabusser" selges glatt for rundt én million kroner. Andre forbinder bilen med hippiebevegelsen på slutten av 60-tallet og begynnelsen på 70-tallet.

Tro det eller ei - denne VW-en er en Porsche!

Framtiden

Men de fleste har vel kanskje minner knyttet til noen slitere av hverdagsbiler. Kanskje med stige på taket, sementsekker på lasteplanet, eller en baker-logo på siden.



Det er mye nostalgi og minner rundt bilene slik de var før verden ble digital, mens bensinen var rød og luktet godt og ingen hadde hørt om hverken Euro6-utlippskrav, eller koronavirus. Minnene om den gangen hele verden gikk litt saktere – som gjør den så populær nå.

VW ID. Buzz blir en elbil. Ryktene sier at den kommer i 2022. Kanskje blir dette etterfølgeren til Transporteren.

Uansett tyder mye på at VW har tanker og planer om å ta med seg billegenden inn i framtiden også. Da som en del av VWs helt nye og elektriske ID-serie. Det vil bli et helt nytt og spennende kapittel i Transporter-boka. Uvant og rart, selvfølgelig. Men verden kan ikke bremses og på 70 år skjer det mye. Men mye tyder på at Transporteren, eller ID Buzz, som konseptet enn så lenge heter, fortsatt vil være med oss inn i framtiden også.

Det sier jo om mennesker at 70 år er det nye 50. Kanskje er det slik for biler også? Vi gleder oss uansett til fortsettelsen.

