Planlagt visning? Dette må du vite om korona-tiltak

Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.

Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand.

Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

For kontraktsmøte gjelder disse retningslinjene:

Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.

Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.

Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.

Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.

Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.

Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Overtakelse

Ved overtakelse av bolig, gjelder også en rekke retningslinjer. Ifølge NEF sine retningslinjer, skal alle som har kjøpt eller solgt bolig som ennå ikke har overlevert, bli snarest mulig informert om smittefare ved overtakelse.

Har du kjøpt bolig, men sitter i karantene eller viser tegn til smitte? På overtakelsestidspunktet må du i så fall sende stedfortreder med fullmakt til overtakelsen.

Har du solgt bolig, men sitter i karantene eller viser tegn til smitte? I så fall må du melde om dette umiddelbart til megler, som igjen skal informere kjøper.

Seler du boligen din, er du også ansvarlig for å levere den i kontraktsmessig stand. Det innebærer også at den skal selges uten smittefare for kjøper.

«Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse», skriver NEF på sine nettsider.

Får hjelp av banken

Dersom man har kjøpt seg bolig, og nå har fått permitteringsvarsel, kan det oppleves som vanskelig.

– Det jeg vil si til dem, er at i en slik situasjon der landet er i unntakstilstand og regjeringen setter inn tiltak for å unngå at arbeidsplasser ryker og at de som er i permisjon får nok å leve av, så er bolig den minste bekymringen, sier han.

Geving poengterer at norske banker har fått mer handlingsrom, nettopp for å finne løsninger i slike situasjoner.

– Det betyr at bankene har mer å gå på i forhold til betalingsutsettelse, og finne ulike løsninger og mellomfinansiering hvis man trenger det, sier han og fortsetter:

– Bankene har historisk vist seg å aldri tape penger på bolig. De strekker seg langt for å løse problemer for enkeltindivider. Det siste de ønsker er tvangssalg, for da vet man at man får dårligere pris.