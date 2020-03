«Det er heltene vi kommer til å snakke om»

Katastrofer setter mennesker på prøve. Det bringer fram det verste i oss.

Men også det beste.

Minutter etter at statsministeren talte til folket om hvordan Norge ville bli stengt ned møtte jeg en eldre kvinne på Grønland i Oslo. Hun het Fiza og var fra Afghanistan. Fiza hadde meldt seg frivillig til å sy munnbind til eldre. Hun var lei seg for at apotekene hadde gått tom for munnbind og ville gjøre sitt for å hindre spredning av koronaviruset. Derfor satt hun foran symaskinen på et eldresenter og sydde munnbind. Tolv stykker hadde hun rukket å sy da jeg intervjuet henne på TV 2 Nyhetene.

Heldigvis er det sånne som Fiza det er flest av i dette landet. Nordmenn i panikk som hamstret toalettpapir torsdag den 12. mars 201020 vil ikke bli det som blir stående igjen når denne pandemien er over. Det vil nok være noe vi kommer til å le av. Det vi kommer til å snakke om, og være stolte av, vil være heltene. Først og fremst helsepersonellet som sto på døgnet rundt for å redde liv.

Og så alle de andre som gjorde sitt for at Norge gikk rundt. Folk vi også vanligvis kanskje glemmer. Som lastebilsjåføren, renholderen og butikkdama.

Hva hadde vi gjort uten dem nå?

Flykter fra sykdom

TV 2-reporter Kadafi Zaman

I store kriser dukker det også opp andre helter. Det har jeg sett mange steder i verden. Koronaviruset kan selvsagt ikke sammenlignes med krig, sult- eller en naturkatastrofe. Vi flykter ikke fra bomber eller tsunamier hvor hundretusener blir drept. Men vi flykter fra sykdom. Fra et virus som tar liv.

Hvor mange som til slutt vil dø i Norge og resten av verden vet vi ikke. Det jeg vet er at som i andre katastrofer vil det dukke opp mange som vil hjelpe. Gjøre en innsats for andre. Det er de samme type menneskene som trår til overalt. For fellesskapet og for landet sitt.

Behøver ikke være de voksne

Det er den type folk som slapp alt de hadde og strømmet til etter et jordskjelv i Kashmir i 2005. Hadde de spade brukte de den. Hadde de ingen ting hjalp de med å grave ut mennesker med bare hendene sine. Det er de samme som åpnet dørene sine for de som mistet alt i storflommen i Pakistan i 2010. Lagde husrom og delte maten. Det er de samme type menneskene som tok fri fra sine fine jobber i Bangladesh og reiste til flyktningleirene for å hjelpe Rohingyar som hadde flyktet fra folkemord i Myanmar i 2016. Dette er ekte helter. De trenger heller ikke alltid å være voksne.

Jeg glemmer aldri synet av en liten tysk gutt som sto på togstasjonen i Munchen med bamser i 2015. Han skulle gi dem til barna til nyankomne flyktninger. Det var hans bidrag for å trøste de som hadde flyktet fra krig.