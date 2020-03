Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål ved om ikke presidenten bør testes for viruset, etter at han var i nærkontakt med en brasiliansk delegasjon der tre personer har testet positivt på viruset forrige helg.

Trump delte bord med diplomaten Nestor Forster, og håndhilste på pressetalsmann Jair Bolsonaro under en middag ved Mar-a-Lago, skriver CNN. Begge har senere testet positivt på viruset.

– Presidentens eksponering for Bolsonaro var ekstremt begrenset, og selv om han brukte mer tid i nærheten av Forster skjedde begge møtene før noen hadde fått symptomer. Disse interaksjonene betegnes som lavrisiko for overføring, og da er det ingen indikasjon på at han må sitte i hjemmekarantene, heter det i uttalelsen.

Videre heter det at det ikke er behov for å teste presidenten for viruset, siden han ikke selv har vist noen symptomer.

– Jeg vil fortsette å følge opp presidenten tett, og vil oppdatere dere når mer informasjon blir tilgjengelig, avslutter Conley.