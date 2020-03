Gates sluttet å være involvert i det daglige arbeidet i selskapet for mer enn et tiår siden. Nå vil 64-åringen vie all sin tid til stiftelsen som er oppkalt etter ham selv og kona Melinda.

– Det har vært en stor ære og et privilegium å jobbe sammen med og lære av Bill gjennom årene, sier Microsoft-sjef Satya Nadella i en uttalelse.

Fram til tidlig i 2014 var Gates styreformann i Microsofts, som han grunnlag sammen med Paul Allen i 1975.

– Bill grunnla selskapet vårt med tro på programvarens demokratiserende krefter og en lidenskap til å løse samfunnets største utfordringer, og Microsoft og verden er et bedre sted på grunn av det.

Nedella la til at Gates fortsetter som teknisk rådgiver i selskapet.

