Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, etterspør nå en nasjonal koordinering for studentpraksis, skriver Khrono.

– Det er ingen grunn til at institusjonene skal håndtere dette ulikt. Vi ønsker alle å gjøre dette på en så god måte som mulig, men det burde være noen samlede kriterier og råd fra myndighetene, sier hun.

Ap etterlyser nå fortgang i saken siden Norge trolig vil mangle helsepersonell i tiden fremover.

Vil behøve studenter

–Vi kommer til å trenge disse studentene, sier Nina Sandberg, som er Aps talsperson for høyere utdanning og forskning.

– Det ropes allerede om mangel på helsepersonell i sykehus og i kommunene, så Kunnskapsdepartementet må sørge for at felles retningslinjer kommer på plass. Det bør raskest mulig i gang en dialog mellom sektoren og departementet om hvordan dette kan løses, sier Sandberg.

På medisinstudiene ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen (UiB) velger man i dag å fortsette som normalt. Medisinstudentene skal være i praksis, selv om andre studenter bes holde seg hjemme.

Forventer løsning

På NTNU har derimot medisinstudentene fått beskjed om å holde seg hjemme, mens man ikke har bestemt seg når det gjelder lærerstudentene.

– Norsk Studentorganisasjon forventer at norske myndigheter kommer med felles retningslinjer til hvordan utdanningsinstitusjonene bør håndtere situasjonen med studenter som enten er i praksis eller skulle vært i praksis. Nå er situasjonen slik at noen er i praksis, mens andre blir bedt om å holde seg hjemme, sier leder Marte Øien i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det nå er det viktig at myndighetene kommer med klare retningslinjer til utdanningsinstitusjonene, slik at det blir likt for alle studenter.

