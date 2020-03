– Jeg mener grensene bør stenges før unødvendig trafikk, sier Heidi Greni, som er fraksjonsleder for Senterpartiet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Hun mener nordmenn bør få komme hjem og at nødvendig varetransport må opprettholdes.

– Men turisttrafikk og harryhandel er galimatias når landet nesten er stengt ned, sier Greni.

Hun viser til at et reisefølge fra Thailand slapp gjennom på Gardermoen på tur til Lofoten. Ordføreren i Vestvågøy prøvde desperat å stoppe dem, skrev NRK.

BØR NEKTE INNREISE: Heidi Greni mener man bør stoppe turister på vei inn i landet. Foto: Ruud, Vidar

– Sverige har ingen restriksjoner og det går rykte om at det kom turister fra Italia så sent som denne uka. Det kom et fly fra Malaga i dag hvor cirka halvparten var turister. Ingen restriksjoner, og ingen informasjon til de som skulle videre med innenriksfly. Uholdbart, sier Greni.

Utenlandske reisende fra land utenfor Norden som kommer til Oslo lufthavn, må snu og reise hjem. Skjerpede reiserestriksjoner ble innført fredag, skriver NTB fredag kveld.



Vedum: Må løpende vurdere

Trygve Slagsvold Vedum sier fredag kveld, etter at Danmark varslet at de stenger grensene, at regjeringen og fagetatene fortløpende må vurdere fordelene og ulempene rundt strengere grensekontroll.

– Den uroen som er rundt håndteringen av enkelte turistgrupper må regjeringen håndtere slik at det ikke blir opp til den enkelte kommune å ta seg av dette, sier Vedum til TV 2.

– Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for grensen og hvem som skal oppholde seg her. Dette er ikke et spørsmål som kan praktiseres ulikt ut fra hva lokale ordførere mener, slår Sp-lederen fast.

BER OM GREP: Trygve Slagsvold Vedum mener det ikke er opp til ordførere å bestemme, men at regjeringen må ta lederskap. Foto: Vidar Ruud

Danmarks statsminister Mette Fredriksen opplyste fredag kveld at landet stenger grensene fra klokken 12 lørdag.

– Alle turister og utlendinger som ikke kan bevise at de har et formål i Danmark, får ikke lov å komme inn i Danmark, sa Frederiksen fredag.

Det danske forsvaret settes inn i arbeidet med å vokte grensene.

Full grensekontroll vil først være i gang i løpet av noen dager. Grensene vil være stengt til og med 13. april.

Avventende Støre

Raymond Johansen går fredag kveld ut i VG og sier regjeringen bør vurdere å stenge grensene.

TV 2 har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre sin rådgiver. Ap sentralt har til nå ikke konkludert med at det er rett å stenge grensene.