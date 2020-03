Fredag la regjeringen frem en krisepakke, som skal hjelpe norske bedrifter med å unngå økonomisk krise som følge av koronaviruset.

Blant annet vil de endre permitteringsreglene, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere.

Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten, som utgjør to tredjedeler av inntekten.

NHO frykter at hundretusenvis kommer til å miste jobben.

Tiltak ingen trøst

En av dem som rammes hardt av dette, er Omaima Amdidach.

Hun har jobbet som resepsjonist på Scandic Hotell Fornebu siden 2015. I dag fikk hun et permitteringsvarsel, og alt tyder på at hun vil bli permittert i løpet av kort tid.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller noen ting. Jeg føler meg ganske låst for å være helt ærlig, sier Amdidach.

– Det jeg frykter kommer til å skje er at jeg ikke har penger til å betale husleia. For ikke å snakke om penger til mat og diverse. I denne bransjen får du ikke spart så mye penger. Så det har jeg heller ikke, så jeg kommer til å slite.

For Amdidach er ikke regjeringens krisetiltak noen trøst.

– Det forslaget hjelper meg ingenting. Det har bare ødelagt så mye. Både for meg og for alle mine kolleger. Og så skal vi klare å stå på beina senere? Jeg har ikke forståelse for akkurat det, sier hun.

Forskjellsbehandling

Omaima er enslig og bor i en leilighet utenfor Oslo. Hun mener regjeringens krisetiltak slår skjevt ut.

– For det første synes jeg det er en stor forskjellsbehandling. Jeg er singel og bor alene, men jeg har mye utgifter selv i forhold til husleia, og det er ikke billig å bo i de områdene her.

Blant annet vil familier med barn få utbetalt omsorgspenger.

– Det at det skal være så stor forskjell. Jeg kan ikke leve av dagpenger, og vi lever allerede i en ganske usikker bransje og midt oppi det her blir ting mye vanskeligere. Jeg synes regjeringene burde ta hensyn til alle og ikke bare enkeltstående. Og gjøre ting mest mulig rettferdig.