Derfor hysjet Bruno Fernandes på Pep Guardiola

Bruno Fernandes har vært en åpenbaring for Manchester United etter overgangen fra Sporting Lisboa.

Med tre mål og fire målgivende pasninger på ni kamper, sørget han for at Manchester United var et av formlagene i England frem til all toppfotball ble stanset av koronaviruset.

25-åringen var blant annet toneangivende da Manchester United slo Manchester City 2-0 på Old Trafford, noe av de siste man fikk se før Premier League ble satt på pause.

I et eksklusivt intervju med Sky Sports, forteller Bruno Fernandes hva som fikk han til å hysje på Pep Guardiola.

– Jeg snakket med noen venner om det, og de lurte på hvorfor jeg gjorde det mot ham. I det øyeblikket sa han noe til meg som gjorde meg skikkelig sint. Jeg har stor respekt for Pep og alt han har oppnådd, men han respekterte ikke meg. Da fortjente han ikke min respekt der og da, sier Fernandes til Sky Sports.

Avkrefter matpakke-rykte

Etter at Bruno Fernandes signerte for Manchester United fant han raskt tonen med klubbens andre portugiser, Diogo Dalot.

– Han kjørte meg til trening i starten. Han liker selskap, så vi spiser frokost og trener på treningsenteret sammen, sier Fernandes.

Et rykte som har svirret i den røde delen Manchester er at Dalot laget matpakke til Fernandes. Det avviser småbarnsfaren blankt.

– Det er ikke sant. Det kunne aldri skjedd at Diogo laget matpakke til meg, ler 25-åringen.

– Det er forskjellen på meg og andre spillere

Flere tidligere Manchester United-legender har uttrykt hvor imponert de er over portugiserens inntog i den engelske fotballen.

– Bruno Fernandes har levert langt over det noen kunne forventet. Ikke bare i sin posisjon, men også utenfor. Han virker sulten, og det smitter over på alle i klubben, sier Gary Neville.

Fernandes er ydmyk over mottakelsen han har fått i det engelske fotballsirkuset.

– Det er så fint å høre fra slike legender. Jeg blir sint hver gang jeg mister ballen, og jeg vil bare ha mer. Det tror jeg er forskjellen mellom meg og andre spillere. Om man vil bli bedre og en av de beste spillerne i verden, så man man legge vekt på detaljene, slår han fast.

Har store ambisjoner

Roy Keane er også svært imponert over Manchester United-fansens nye kjæledegge.