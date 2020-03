Skiskytterlegenden Martin Fourcade har lagt ut et innlegg på sosiale medier der han gjør det klart at han legger opp etter sesongen.

– Det er tid for å ta farvel, skriver Martin Fourcade med et bilde fra toppen av pallen under OL i Pyeongchang i 2018.

31-åringen står med fem OL-gull og 13 VM-gull. Det har blitt 82 seirer i verdenscupen, som har bidratt til sju sammenlagtseirer.

– Fra Vancouver til Oslo, mot Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Anton Sjipulin, Simon Schempp, Johannes Thingnes Bø og alle mine andre motstandere – det er for mange til å nevne alle – har jeg oppfylt drømmene mine og opplevd de vakreste følelser. Jeg kjempet og vant. Jeg led også. Jeg falt og reiste meg igjen. Først og fremst vokste jeg, skriver Fourcade i et langt innlegg på Facebook.

Fourcade ønsker nå å tilbringe mer tid sammen med familien.

– Viljen min til å gi det beste av meg selv og bestige fjell er alltid der, men jobben med å bygge meg selv som mann, som far, må nå ta andre veier og uttrykke seg på andre måter, skriver Fourcade.

Franskmannens beslutning om å legge opp kommer ikke helt overraskende. Allerede i forbindelse med VM i Anterselva tidligere i vinter antydet 31-åringen at karrieren kunne være over ved sesongslutt.

I mesterskapet i Italia vant han normaldistansen og tok gullet han manglet i karrieren. Fourcade gir seg som en av de største i skiskytterhistorien.

– Jeg kunne ha gitt meg etter OL i 2018, som ble kronet med tre gull, men jeg ønsket fortsatt å følge det gamle sporet, skriver franskmannen fredag.

Han gir seg nøyaktig ti år etter at han tok sin første verdenscupseier. Den kom også i Kontiolahti. Dermed er ringen på mange måter sluttet.

Verdenscupdebuten fikk han i Holmenkollen i 2007/08-sesongen.