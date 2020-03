President Donald Trump har de siste dagene fått krass kritikk for hvordan han har håndtert- og omtalt viruspandemien, som han sier USA har under kontroll.

Fredag kveld har han invitert til pressekonferanse i det hvite hus.

Følg Trumps pressekonferanse i videovinduet over.

– I dag vil jeg gi en oppdatering på flere nye tiltak vi setter i gang i kampen mot koronaviruset, startet Trump.

Han sier de har gjort en stor jobb og har stor fremgang i arbeidet.

– Vi gjør en massiv jobb i forhold til mange andre land. Vi skal overkomme dette, sier Trump.

Nasjonal krise

For å kunne håndtere situasjonen med koronaviruset på best mulig måte, går Trump til drastiske tiltak.

– Vi er i en ny fase nå. Jeg erklærer offisielt en nasjonal krise, sier Trump.

Tiltakene som Trump presenterer fredag gir også større myndighet til amerikanske helsemyndigheter.

Han understreker at amerikanske myndigheter vil fjerne alt som ligger til hinder for at landets innbyggere skal få tilgang til helsetjenestene de trenger som følge av koronautbruddet.

Alle sykehus skal settes i beredskap, og planlagte behandlinger og liggetid på sykehus blir redusert.

– Vi vil ikke at folk skal teste seg hvis vi mener at de ikke burde gjøre det. Vi vil ikke at alle skal løpe ut og teste seg, kun hvis de har spesifikke symptomer, sier han.

Trump sier amerikanske helsemyndigheter vil ha klar fem millioner tester for viruset i løpet av kort tid, selv om han presiserer så mange ikke vil være nødvendig.

Innreise-nekt

For noen dager siden innførte Trump et innreiseforbud for alle som har vært i Schjengen-området, blant annet Norge, de siste 14 dagene.

– Dette tiltaket var veldig smart, og har reddet mange liv, slår Trump fast.

Gjennom å erklære nasjonal krisetilstand frigjør han 42 millarder dollar som er satt av til å håndtere kriser og ekstraordinære situasjoner i USA.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020

En kriseerklæring innebærer ifølge NTB at delstatene kan be om at de føderale myndighetene dekker 75 prosent av utgiftene til testing, medisinsk utstyr, vaksiner, personale, sikkerhet for sykehus og mye mer.

Mange mener at presidenten har håndtert virus-situasjonen dårlig. New York Times skriver i sin leder at de frykter Trump ikke har innsett omfanget av pandemien, og har lenge etterlyst at han erklærer en nasjonal krise.

I USA har i underkant av 2000 personer testet positivt på koronaviruset, men det antas at mørketallet er høyt, som følge av mangelfull testing.